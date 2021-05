En utilisant le feu, les premiers humains ont définitivement changé le paysage de l’Afrique de l’âge de pierre il y a des dizaines de milliers d’années

8 mai 2021 12:30:17 IST

Des champs de terre de couleur rouille, du manioc grêle, de petites fermes et des villages parsèment le paysage. La poussière et la fumée brouillent les montagnes visibles au-delà du massif du lac Malawi. Ici, en Afrique tropicale, vous ne pouvez pas échapper aux signes de présence humaine.

Jusqu’où auriez-vous besoin de remonter dans ce lieu pour découvrir un environnement entièrement naturel?

Nos travaux ont montré que ce serait vraiment très long – au moins 85000 ans, huit fois plus tôt que le les premières transformations des terres au monde via l’agriculture.

Nous faisons partie d’une collaboration interdisciplinaire entre des archéologues qui étudient le comportement humain du passé, des géochronologues qui étudient le moment du changement de paysage et des scientifiques paléoenvironnementaux qui étudient les environnements anciens. En combinant les preuves de ces spécialités de recherche, nous avons identifié un exemple dans le passé très lointain des premiers environnements de flexion des humains pour répondre à leurs besoins. Ce faisant, ils ont transformé le paysage autour d’eux d’une manière encore visible aujourd’hui.

À la recherche d’indices comportementaux et environnementaux

La saison sèche est le meilleur moment pour faire des travaux archéologiques sur le terrain ici, et trouver des sites est facile. La plupart des endroits où nous creusons dans ces sols rouges, nous trouvons des artefacts en pierre. Ils sont la preuve que quelqu’un s’est assis et a habilement cassé des pierres pour créer des bords si tranchants qu’ils peuvent encore faire couler du sang. Beaucoup de ces outils en pierre peuvent être réassemblés, reconstituant une seule action par une seule personne, il y a des dizaines de milliers d’années.

Jusqu’à présent, nous avons récupéré plus de 45 000 objets en pierre ici, enterrés à plusieurs pieds (1 à 7 mètres) sous la surface du sol. Les sites que nous fouillons remontent à une période allant d’environ 315 000 à 30 000 ans, connue sous le nom de Moyen Âge de la pierre. C’était aussi une période en Afrique où les innovations dans le comportement humain et la créativité apparaissent fréquemment – et plus tôt que partout ailleurs dans le monde.

Comment ces objets ont-ils été enterrés? Pourquoi y en a-t-il autant? Et que faisaient ces anciens chasseurs-cueilleurs en les fabriquant? Pour répondre à ces questions, nous devions en savoir plus sur ce qui se passait à cet endroit pendant leur temps.

Pour une image plus claire des environnements où vivaient ces premiers humains, nous nous sommes tournés vers les archives fossiles préservées dans des couches de boue au fond du lac Malawi. Au cours des millénaires, le pollen soufflé dans l’eau et de minuscules organismes lacustres sont devenus piégés dans layers de boue sur le fond du lac. Les membres de notre équipe collaborative ont extrait un Carotte de forage de 380 mètres (1250 pieds) de boue d’une barge modifiée, puis a minutieusement compté les fossiles microscopiques qu’elle contenait, couche par couche. Ils les ont ensuite utilisés pour reconstruire des environnements anciens dans tout le bassin.

Aujourd’hui, cette région se caractérise par des buissons, forêts ouvertes tolérantes au feu qui ne développent pas une canopée épaisse et fermée. Les forêts qui développent ces couvertures abritent la plus riche diversité de végétation; cet écosystème est maintenant limité aux parcelles qui se produisent à des altitudes plus élevées. Mais ces forêts s’étendaient autrefois jusqu’au bord du lac.

Sur la base des preuves de plantes fossiles présentes à divers moments dans les carottes de forage, nous avons pu voir que la zone autour du lac Malawi alternait à plusieurs reprises entre des périodes humides d’expansion de la forêt et des périodes sèches de contraction de la forêt.

Alors que la région a subi des cycles d’aridité, entraînés par le changement climatique naturel, le lac a parfois rétréci à seulement cinq pour cent de son volume actuel. Lorsque le niveau des lacs finit par augmenter à chaque fois, les forêts empiété sur le rivage. Cela s’est produit maintes et maintes fois au cours des 636 000 dernières années.

Exploiter le feu pour gérer les ressources

La boue dans le noyau contient également un enregistrement de l’histoire des incendies, sous la forme de minuscules fragments de charbon de bois. Ces petites taches nous ont dit qu’il y a environ 85 000 ans, quelque chose d’étrange s’est produit autour du lac Malawi. La production de charbon de bois a augmenté, l’érosion a augmenté et, pour la première fois depuis plus d’un demi-million d’années, les pluies n’ont pas permis le rétablissement des forêts.

Au même moment où cette explosion de charbon de bois apparaît dans le registre des carottes de forage, nos sites ont commencé à apparaître dans les archives archéologiques – devenant finalement si nombreux qu’ils ont formé un paysage continu jonché d’outils en pierre. Une autre carotte de forage immédiatement au large a montré qu’à mesure que le nombre de sites augmentait, de plus en plus de charbon de bois se déversait dans le lac. Les premiers humains avaient commencé à faire leur première marque permanente sur le paysage.

L’utilisation du feu est une technologie qui remonte à loin au moins un million d’années. L’utiliser d’une manière aussi transformatrice est l’innovation humaine à son plus puissant. Les chasseurs-cueilleurs modernes utilisent le feu pour se réchauffer, cuisiner et socialiser, mais beaucoup le déploient également comme outil d’ingénierie. Sur la base de la transformation à grande échelle et permanente de la végétation en forêts plus tolérantes au feu, nous en déduisons que c’était ce que faisaient ces anciens chasseurs-cueilleurs.

En convertissant le rythme saisonnier naturel des incendies de forêt en quelque chose de plus contrôlé, les gens peuvent encourager des zones spécifiques de végétation à pousser à différents stades. Ce soi-disant « pyrodiversité»Établit des parcelles d’habitat miniatures et diversifie les possibilités de recherche de nourriture, un peu comme l’augmentation de la sélection de produits dans un supermarché.

Tout comme aujourd’hui, changer n’importe quelle partie d’un écosystème a des conséquences partout ailleurs. Avec la perte de forêts fermées dans l’ancien Malawi, la végétation est devenue dominée par des zones boisées plus ouvertes qui résistent au feu – mais celles-ci ne contenaient pas la même diversité d’espèces. Cette combinaison de précipitations et de couvert forestier réduit a également augmenté les possibilités d’érosion, qui répandent les sédiments dans une épaisse couverture connue sous le nom de cône alluvial. Il a scellé les sites archéologiques et créé le paysage que vous pouvez voir ici aujourd’hui.

Les impacts humains peuvent être durables

Bien que la propagation des agriculteurs à travers l’Afrique au cours des derniers milliers d’années les transformations du paysage et de la végétation, nous avons constaté que l’héritage des impacts humains était déjà en place des dizaines de milliers d’années auparavant. Cela permet de comprendre comment de tels impacts peuvent être durables sur de très longues périodes.

La plupart des gens associent les impacts humains à une période postérieure à la révolution industrielle, mais les paléo-scientifiques ont une perspective plus profonde. Avec lui, les chercheurs comme nous peuvent voir que partout et à tout moment où les humains vivaient, nous devons abandonner l’idée de «nature intacte, « à l’abri de toute empreinte humaine. Cependant, nous pouvons également voir comment les humains ont façonné leur environnement de manière durable sur de très longues périodes, provoquant une transformation des écosystèmes sans effondrement.

Voir le long arc de l’influence humaine nous donne donc beaucoup à considérer non seulement sur notre passé, mais aussi sur notre avenir. En établissant des modèles écologiques à long terme, les efforts de conservation liés à la lutte contre les incendies, à la protection des espèces et à la sécurité alimentaire humaine peuvent être plus ciblé et efficace. Les personnes vivant dans les tropiques, comme le Malawi aujourd’hui, sont particulièrement vulnérables aux impacts économiques et sociaux de l’insécurité alimentaire provoquée par changement climatique. En étudiant le passé profond, nous pouvons établir des liens entre la présence humaine à long terme et la biodiversité qui la soutient.

Avec ces connaissances, les gens peuvent être mieux équipés pour faire ce que les humains avaient déjà innové il y a près de 100 000 ans en Afrique: gérer le monde qui nous entoure.

Jessica Thompson, professeure adjointe d’anthropologie, Université de Yale; David K. Wright, professeur d’archéologie, de conservation et d’histoire, Université d’Oslo, et Sarah Ivory, professeure adjointe de géosciences, Penn State

