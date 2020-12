En une semaine, l’application Io a été téléchargée 3 millions de fois: elle est sur le point de dépasser Immuni

Cela fait des jours maintenant depuis la nouvelle qu’à l’intérieur duapp Io du gouvernement, les citoyens auraient pu s’inscrireOpération State Cashback ce qui leur permettra d’obtenir des remboursements de 10% sur les achats effectués dans les magasins physiques avec des méthodes de paiement numériques; le logiciel pose cependant encore des problèmes de fonctionnement aujourd’hui, en raison du nombre élevé de personnes qui tentent d’effectuer la procédure nécessaire pour profiter des avantages promis. Les numéros de l’application ont été donnés par le gouvernement lui-même: c’est presque 8 millions de téléchargements au total mis à jour à hier, qui à ce rythme dépassera bientôt les installations de l’application Immuni pour la lutte contre le coronavirus.

Le logiciel de suivi des infections de Covid-19 devrait enfin avoir atteint 10 millions de téléchargements en ces heures, mais le nombre de nouvelles installations augmente d’un peu plus de 6 à 7 000 unités par jour depuis des semaines. Depuis son lancement au printemps, toutes sortes de critiques ont été dirigées contre l’application, à commencer par les accusations – non fondées – de violation de la vie privée qui ont découragé beaucoup de donner une chance réelle à la plateforme; le retour des écoles et des bureaux en septembre a semblé être le moment fatidique pour Immuni, mais après un pic de téléchargements qui a duré un peu moins d’un mois, le nombre de nouvelles installations a de nouveau baissé.

Pour l’application Io, le sort semble différent – probablement parce qu’il est lié à la collecte de bonus et d’avantages économiques – même si le logiciel n’a pas réellement fait ses débuts ces derniers jours, et il serait inexact de parler de 8 millions de téléchargements en quelques heures. L’application Io en fait c’était déjà sous les projecteurs il y a des mois, comme seul moyen d’accéder à une autre initiative de soutien à l’économie: le Holiday Bonus, un bonus jusqu’à 500 euros à utiliser comme bon d’achat dans les hôtels, restaurants et autres établissements d’hébergement pendant l’été. Pour donner une idée plus précise du volume de trafic au sein de l’application, les meilleures informations sont celles relatives aux téléchargements et aux utilisateurs actifs des derniers jours: selon les données officielles dont nous parlons 2,4 millions de personnes dans les 24 heures précédant l’activation et environ 3 millions de téléchargements au cours des 7 derniers jours.

Les chiffres rendent toute statistique sur l’utilisation d’Immuni pâle, d’autant plus que l’accès au système est réservé aux propriétaires de SPID, tandis que pour Immuni, il n’y avait pas d’exigences similaires. Malgré cela, le chiffre il n’est pas assez élevé pour justifier les dysfonctionnements que les utilisateurs expérimentent depuis des jours et que, selon le gouvernement, seront résolus par des «travaux de modernisation des infrastructures» et des «interventions ciblées». La bonne chose est que la situation est très différente de celle rencontrée lors d’autres initiatives comme le Mobility Bonus: dans le cas du State Cashback et du Christmas Cashback, en fait, les fonds disponibles ne sont pas destinés à s’épuiser, et attendez quelques jours pour rejoindre il ne compromettra pas la possibilité d’obtenir des remboursements sur les achats effectués après l’inscription.