En traçant les traces d’un mammouth laineux, les scientifiques apprennent qu’il s’agissait d’un vagabond de longue distance

MILESEEY Xiaomi Youpin Mileseey Laser Distance Ruban A Mesurer Recharge Portatif Telemetre Laser De Mesure Laser Regle De Ruban A Mesurer 40M De Laser

S'il vous plaît noter qu'il, cet article vient de Xiaomi Ecochain coopération, donc il n'y a pas de traces sur Xiaomi, merci. Beaucoup plus Hottest Ecochain Produits sur Xiaomi youpin. Traits: -Précision: Caractéristiques longue mesure de gamme avec une extrême précision et mesure des distances allant jusqu'à 5 m Ruban à mesurer 40m Laser Ranging Facile à utiliser: simple, un bouton opération bouton Appuyez une fois pour commencer à mesurer, vous apporter plus de confort. -Live mesure: fournit une mesure en temps réel par défaut qui règle que vous vous rapprochez et plus loin de la cible, comme un ruban à mesurer -Affichage LED: Elle dispose d'un écran rétro-éclairé qui permet des mesures à lire facilement, même dans les zones sombres -Précision: technologie laser permet aux utilisateurs d'être plus productifs avec une plus grande précision et de précision stockage -data: 20 groupes de données sont enregistrées, vous pouvez vérifier à tout moment la de données. -Deux couleurs