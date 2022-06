En tant que survivante de violence domestique, je veux croire qu’Amber Heard – mais je ne peux pas et voici pourquoi

Tout d’abord, permettez-moi de préciser que je ne suis pas un fan de Johnny Depp ni d’Amber Heard. Je ne suis qu’un spectateur.

Il y a deux ans, j’ai lu un titre sur la façon dont Depp avait perdu le procès britannique contre Le soleil pour l’avoir traité de « batteur de femme ». Cela m’a convaincu qu’il a abusé d’elle.

Puis, quelque part le long de la route, j’ai lu un autre titre disant que Heard avait fait don du règlement de divorce de 7 millions de dollars de Depp à deux organisations caritatives.

J’ai également regardé une vidéo que Heard a prise de Depp criant des grossièretés tout en claquant des armoires de cuisine – une vidéo qui est devenue virale et a explosé sur les réseaux sociaux.

Cela m’a confirmé que Depp était bien un « batteur de femme ».

Je me suis senti pour Heard et j’étais heureux quand elle a divorcé de ce connard.

Ensuite, les fans de Depp ont lancé une campagne de blâme pour les victimes, affirmant qu’il était la véritable victime.

J’ai roulé des yeux. Fans fous. Les profondeurs qu’ils iront pour le soutenir.

De plus, elle a donné tout son argent à des œuvres caritatives. Cette pauvre femme veut juste sortir, comme toutes les victimes de violence conjugale.

Ensuite, le procès a eu lieu

Je n’aime pas voir quelqu’un se faire détruire en ligne à travers des commentaires et des vidéos.

Ce n’est pas non plus amusant de regarder le témoignage douloureux de Heard alléguant que Depp l’a maltraitée, surtout parce que je sais à quoi ressemble cet abus.

Je n’aime pas non plus entendre les enregistrements audio de deux adultes qui sont manifestement toxiques l’un pour l’autre.

Le procès nous a montré que Depp était ivre et drogué pendant leur relation.

Il s’en est pris à elle à travers des grossièretés et l’a peut-être frappée (il y a des photos de blessures de Heard, mais elles sont mineures).

Mais, il est également indéniable que Heard était physiquement et émotionnellement violent envers Depp, comme en témoignent les enregistrements et les photos de Depp meurtri.

L’attaque la plus vicieuse s’est produite lorsque Depp a allégué que Heard lui avait jeté une bouteille de vodka et lui avait coupé le bout de son majeur. Amber a une version différente de l’histoire.

On peut passer témoignage après témoignage, mais il est bien évident que même si Depp perd, il a déjà gagné l’opinion publique. (Note de l’éditeur : Depp a reçu 15 millions de dollars en dommages-intérêts pour diffamation, Heard a reçu 2 millions de dollars.)

Selon l’enquête nationale téléphonique et en ligne de Rasmussen Reports, 40% des adultes américains pensent que Depp dit probablement la vérité et seulement 10% pensent que Heard l’est. Les autres sont indécis.

Mais, nous n’avons pas besoin d’un sondage pour nous dire que sur les réseaux sociaux, Depp est en train de tout casser.

Un nombre écrasant de personnes soutiennent Depp avec des hashtags comme #JusticeForJohnny et huent Heard avec des hashtags comme #AmberIsaTurd.

Pourquoi?

Est-ce à cause de la misogynie, comme beaucoup l’attestent ? Jessica Taylor, psychologue spécialisée dans les violences sexuelles, déclare dans Le jeindépendant :

Taylor ajoute que des milliers de femmes victimes de violence domestique sont « … effrayées par la façon dont Amber a été séparée, moquée et humiliée ».

Si c’est vrai, c’est assez troublant. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire maintenant, n’est-ce pas ?

Les femmes doivent être crues lorsqu’elles dénoncent des abus — c’est ce que nous dit la société.

Alors, pourquoi est-il si difficile de croire Amber Heard ?

Cela a-t-il à voir avec des enregistrements vidéo d’Amber se moquant et admettant avoir frappé Johnny ?

« Je ne t’ai pas frappé. Je te frappe! »

Ou, l’enregistrement d’elle le narguant ?

« Dis au monde, Johnny, dis-leur, Johnny Depp – moi, Johnny Depp, un homme, je suis aussi victime de violence domestique » et défiez-le de « voir combien de personnes croient ou se rangent du côté de vous ».

Comment se fait-il que le public pense que Heard invente tout cela – même quand on sait que notre société est prédisposée à croire les femmes lorsqu’elle accuse un homme d’abus ?

Comment se fait-il que je – un survivant de la violence domestique, des abus narcissiques, limites et histrioniques – crois Depp plus que Heard?

Le langage corporel compte

Le langage non verbal est une partie importante de la communication. C’est ainsi que nous portons des jugements sur une personne.

Nous pouvons dire quand quelqu’un ment, comme si quelque chose que quelqu’un dit ne correspond pas à son expression faciale.

C’est le plus gros problème d’Amber.

Pendant le procès, elle exagère ses expressions faciales pour provoquer des larmes, mais il n’y a pas de larmes.

Elle change son expression faciale d’un moment à l’autre.

Elle regarde le jury pour répondre. Je sais ce que tu penses. Oh allez, donne-lui une pause.

Écoutez-moi.

Peut-être qu’elle a été chargée de se comporter de cette façon par ses avocats. C’était un mauvais conseil qui la faisait paraître désespérée et artificielle. Et, soit dit en passant, cela aurait eu le même effet sur un homme.

Elle sourit pendant sa déposition quand ils ont joué un son d’elle admettant avoir frappé Depp.

Elle a également souri plusieurs fois pendant le procès. Le sourire n’est pas bon. Il est associé à un trait narcissique.

Si vous lisez les commentaires en ligne, une multitude de victimes d’abus s’accordent à dire que ce sont des réactions inhabituelles pour quelqu’un qui a été abusé.

Vous pouvez dire que c’est une route dangereuse à prendre lorsque la société dissèque la réaction d’une femme au tee – qu’il n’y a pas de victime parfaite.

Oui, une femme devrait être capable de sourire, de rouler des yeux, de ricaner, de pleurer sans larmes et d’agir comme elle veut sans que des lances ne lui soient dirigées.

Mais, pouvons-nous s’il vous plaît donner plus de crédit au public ici?

Nous, les humains, avons cette incroyable capacité à sentir quand quelque chose ne va pas, n’est-ce pas ? Nous sommes des créatures intuitives, n’est-ce pas ? Lire les gens est un aspect important de l’interaction humaine, n’êtes-vous pas d’accord ?

Je ne dis pas que les expressions faciales et le langage corporel devraient à eux seuls révéler pourquoi quelqu’un est coupable.

Avec Heard, en plus de ses expressions atypiques, il y a des montagnes de preuves qui ne correspondent pas aux actions de quelqu’un qui a été maltraité, comme lorsqu’elle a offert un couteau à Depp.

Interrogée à ce sujet, elle a répondu: « Je ne pensais pas qu’il me poignarderait. »

Ou les enregistrements d’elle le narguant et admettant qu’elle ne l’a pas frappé, mais qu’elle l’a « frappé ».

Que diriez-vous de tous les 7 millions de dollars qu’elle a dit avoir prétendu avoir donnés à deux organismes de bienfaisance – quelque chose qui m’a confirmé qu’elle était crédible – c’était un mensonge. Elle a utilisé le mot salade pour tenter de convaincre le jury qu’elle utilisait « donation et engagement » comme synonymes.

La preuve la plus accablante est venue d’un ancien employé de TMZ. Cela a scellé le destin de Heard.

Il ne l’a pas nommée, mais a laissé entendre qu’elle avait fourni à TMZ la vidéo virale de Depp claquant des armoires de cuisine, criant des grossièretés et versant une « méga pinte » de vin rouge.

Ensuite, elle a prévenu TMZ afin qu’ils puissent photographier son visage meurtri tout en demandant une ordonnance restrictive contre son ex-mari.

Pourtant, Heard a catégoriquement tout nié.

On aurait compris si elle avait avoué. Elle était contre un homme puissant et voulait être crue. Nous avons compris.

En tant que survivante, je veux croire Amber. Mais, comment puis-je quand plus elle témoigne, plus je doute d’elle ?

Si vous voulez voir ce que je veux dire à propos de son langage corporel, voici une vidéo d’un expert qui a confirmé ce que j’ai vu :

Même la fondatrice d’une organisation internationale de lutte contre la violence faite aux femmes, Mission NGO, a publié une déclaration publique en faveur de Depp.

« MISSION Des femmes d’ONG du monde entier se dressent contre la violence domestique, sans distinction de sexe, d’âge ou de race. Notre mission est d’éduquer les hommes et les femmes, sans distinction de sexe, à continuer à parler et à vivre dans les valeurs d’amour, de compréhension mutuelle , et sensibilité afin de prévenir toutes sortes de violences, contre les femmes contre les hommes, et contre les enfants.

En tant que femmes, nous avons de la compassion et nous ressentons de l’empathie non pas pour LA star, LE talent, L’acteur mais pour un homme, un père, un travailleur, UN HUMAIN. La santé mentale est quelque chose dont nous devons nous soucier pour vivre dans un environnement positif où les femmes et les hommes peuvent s’aimer et se respecter sans aucune sorte d’abus et de violence. Nous sommes humains et nous devons trouver l’HUMANITÉ pour laquelle nous sommes nés. »

Dans une société #MeToo où les femmes alléguant des abus ont le dessus, Amber échoue lamentablement.

Mais – Amber est une malade mentale

Nous avons entendu le Dr Curry, le psychologue de l’équipe Depp, dire que Heard souffre de troubles de la personnalité limite et histrionique.

Je ressens pour ceux qui ont ces troubles. Les hauts et les bas émotionnels ne peuvent pas être faciles.

Mais, je sais par expérience qu’il n’est pas facile non plus d’être à l’autre bout, à contrecœur, sur les montagnes russes qui ne finissent jamais.

En plus de cela, se disputer avec quelqu’un avec un trouble borderline, c’est comme se gratter les ongles sur un tableau noir : l’éclairage au gaz, le blâme, la manipulation et la rancune deviennent trop.

Je ne dis pas que tout le monde avec BPD est affreux. Je ne fais qu’attester de mon expérience.

J’ai de l’empathie pour Amber. Je le fais.

Mais c’est difficile à ressentir pour ceux qui créent tant de souffrances pour les autres.

C’est difficile à ressentir pour ceux qui ne pensent jamais qu’ils ont tort.

C’est dur à ressentir pour ceux qui mentent.

C’est le plus gros problème d’Amber.

Conclusion : elle n’est pas crédible.

Outre les preuves accablantes et les incohérences contre elle, il y a une raison pour laquelle Amber est détestée.

Ce n’est pas parce que c’est une femme. Ce n’est pas parce qu’elle a écrit un éditorial sur le fait d’être une survivante de violence domestique.

Ce n’est pas non plus à cause de la misogynie, comme beaucoup le prétendent.

Et ce n’est certainement pas à cause de la renommée de Depp et de sa base de fans écrasante.

Je ne dis pas que c’est parce qu’elle a des troubles de la personnalité limite et histrionique.

Je suis sûr qu’il y en a beaucoup avec ces troubles qui ne sont pas comme Heard.

Elle se fait détester parce qu’elle n’est tout simplement pas crédible.

June Kirri est une enfant de la troisième culture (TCK) née à Katmandou et élevée à Tokyo et à San Francisco. Elle est une ancienne journaliste/rédactrice en chef devenue écrivain avec une démangeaison pour les questions sociales. Suivez-la sur Twitter.

