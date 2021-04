En suivant les mouvements des smartphones, on peut prédire où la pandémie frappera

Même dans la phase délicate de l’administration du vaccin, contenir de nouvelles flambées de COVID-19[feminine continue d’être cruciale pour endiguer la pandémie. La recherche des contacts de nouveaux positifs a l’inconvénient de mettre les autorités sanitaires à la poursuite du virus, mais la recherche canadienne a mis en évidence le potentiel d’une méthode particulière pour prédire l’émergence de nouvelles zones de contagion critiques avant qu’elles ne se manifestent: analyser les mouvements des personnes à l’aide des connexions que leurs smartphones établissent au réseau cellulaire.

Données du smartphone

L’étude s’intitule L’écart de mobilité: estimation des seuils de mobilité nécessaires pour lutter contre le SRAS-CoV-2 au Canada et a été publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne au cours des dernières heures. Données sur le mobilité des smartphones – ce sont les informations que ces appareils génèrent en se déplaçant à différents endroits pour pouvoir se connecter aux différentes antennes situées dans toute la zone. Les téléphones portables et les smartphones étant désormais dans les poches de tout le monde, ces informations en représentent une pour de nombreux chercheurs. estimation assez précise de la circulation des personnes dans une zone donnée: ce n’est pas pour rien que des entreprises comme Apple et Google proposent déjà des calculs sur la mobilité des personnes dans le monde à partir de données similaires collectées respectivement par les appareils iOS et Android.

À quoi servent les prévisions

Ce que les chercheurs canadiens ont fait va plus loin: l’un a en fait été mis en évidence dans l’étude corrélation entre une augmentation de la mobilité des personnes dans une zone donnée et l’avancée de la pandémie dans cette même zone à l’avenir. En particulier à un 10% de voyages en plus des personnes en dehors de chez elles reçoivent le 25% d’augmentation du taux de croissance de l’épidémie en 3 semaines suivantes. Les données collectées portent sur la période du 15 mars 2020 au 6 mars 2021 et ont permis aux chercheurs de définir les niveaux de déplacement au-delà duquel la population est exposée à un plus grand risque de propagation de l’épidémie que la normale. Pour les auteurs de la recherche, ces seuils peuvent aider les autorités à définir et à mettre en œuvre des pratiques de distanciation sociale qui aident à maîtriser la pandémie dans ses vagues ultérieures.

