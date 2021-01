En souvenir du Samsung Galaxy Alpha, quand Samsung voulait faire un iPhone

Bien que parfois nous ne le réalisions pas, le temps passe et souvent nous n’en sommes pas conscients Jusqu’à ce que nous regardions en arrière et voyions tout ce qui s’est passé. Et c’est précisément pour ce que nous sommes ici aujourd’hui, puisque la chose est de se souvenir.

Et aujourd’hui, c’était au tour de la Samsung Galaxy Alpha, ce terminal que l’on peut dire assis les fondements de ce que Samsung est aujourd’hui au niveau du design, et avec lequel j’ai mis toute la viande sur le gril à un moment où la société coréenne aimait peut-être le plastique plus que nécessaire. Tout, jusqu’au moment où l’entreprise a décidé de changer la dynamique qu’elle suivait pour essayer de faire «son propre iPhone», puisqu’elle partage quelques lignes avec l’iPhone dès son lancement.

C’était le Samsung Galaxy Alpha

Le Samsung Galaxy Alpha a été introduit en 2014, il y a ni plus ni moins d’une demi-décennie, et bien qu’il semble que deux jours se soient écoulés, c’est assez long, mais la vérité est que nous avons vu Samsung avancer beaucoup depuis lors, et Nous avons vu comment il a pu transformer ce qui était sa partie la plus faible en une de ses plus grandes forces. Nous parlons de design, et nous pourrions dire que ce Galaxy Alpha a été la première pierre que Samsung a posée pour construire cette maison.

À une époque où les produits phares de Samsung étaient entièrement en plastique et aux formes arrondies, la société coréenne a décidé de miser sur un terminal plus proche de l’iPhone 5S, avec des cadres en aluminium qui donnaient une bonne sensation à la main – malgré le fait que le dos était encore en plastique – et lignes de conception un peu plus carrées qui a donné au terminal une apparence plus robuste que les autres terminaux de l’entreprise.

Comme son nom l’indique, c’était une sorte de projet à l’état Alpha avec lequel Samsung a commencé à tracer les lignes qui détermineraient comment ses terminaux devraient être. Et, bien que ce ne soit pas son produit phare, c’était un terminal qui donnait beaucoup à parler, et l’une des raisons était son prix, puisque le terminal coûtait 599 euros, un prix qui, à l’époque, était très proche du prix des terminaux haut de gamme traditionnels.

Samsung Galaxy Alpha spécifications Dimensions 132,4 x 65,5 x 6,7 mm Poids 115 grammes écran Super AMOLED 4,7 pouces à résolution HD (720 × 1280) Densité de pixels 312 pixels par pouce Processeur Samsung Exynos 5 Octa 5430, 4 cœurs 1,8 GHz ARM Cortex-A15 plus 4 cœurs 1,3 GHz ARM Cortex-A7 RAM 2 Go Système opératif Android 4.4 KitKat Espace de rangement 32 Go internes Appareils photo 12 mégapixels à l’arrière avec flash LED et 2,1 mégapixels à l’avant Tambours 1860 mAh Autres GPS avec A-GPS et GLONASS, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC, Micro-USB 2.0, capteur d’empreintes digitales

Et c’est que, bien que ce terminal ait des spécifications haut de gamme, ce n’était pas le terminal préféré de Samsung, ce poste était occupé et est actuellement occupé par le Galaxy S et le Galaxy Note, et cet appareil n’était qu’un terminal alternatif.

Mais tout ce qui brillait n’était pas de l’or, car l’appareil avait quelques points négatifs comme sa batterie de seulement 1860 mAh. Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer une si petite batterie, mais à l’époque c’était un montant qui était également un peu moins que prévu, et qui permettait d’atteindre la fin de la journée dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas.

Comme vous pouvez le voir, le passage du temps est perceptible, et beaucoup, puisque nous n’avons pas trouvé de caméras doubles ou triples, ni une grande optimisation à l’écran, en fait le lecteur d’empreintes digitales est situé à l’avant de l’appareil, à droite sur le bouton sous l’écran.

De mon point de vue, c’est l’appareil qui a changé la façon dont Samsung voit le design, et à partir de là, la société coréenne améliorait le design de ses terminaux et le rendait beaucoup plus premium, Comme cela s’est produit avec le Galaxy S6 Edge, le Galaxy Note 5, qui a commencé à utiliser des dos en verre et des cadres en aluminium, laissant derrière lui l’ère du plastique chez Samsung.

