En souvenir du premier Samsung Galaxy, le méga-lancement qui s’est vendu à 10 millions d’unités en 2010

Vous vous souvenez du Samsung Galaxy S? Peut-être l’un des meilleurs smartphones de tous les temps.

S’il fallait choisir un smartphone qui a révolutionné l’industrie – au-delà de l’iPhone d’Apple – ce serait le premier Galaxy du Samsung sud-coréen, un appareil qui est non seulement tombé amoureux de nous à cause de sa beauté, mais aussi à cause de sa puissance et de ses possibilités infinies.

Au fil des ans, il n’y a pas quelques Galaxy que Samsung a lancé sur le marché, pas en vain le plus récent est le Galaxy S21, mais sans aucun doute le plus révolutionnaire et celui qui a fait la plus grande sensation était le premier.

Annoncé en mars 2010, l’appareil dépasserait 10 millions d’unités en ventes. Un record que peu de smartphones ont atteint et qui fait du Galaxy S d’origine une légende. Aujourd’hui, nous devons nous en souvenir.

Se souvenir d’une légende: le Samsung Galaxy S

Pour beaucoup, c’était leur premier appareil Android et depuis son lancement en 2010, Samsung a été immédiatement placé comme l’une des entreprises les plus importantes du paysage Android.

Rappelons que nous sommes venus d’un stade où BlackBerry et Apple avec leur iPhone 3 dominaient fortement, mais Samsung a réussi à s’introduire comme seul un géant sait faire. Apple a réussi à survivre, c’est aujourd’hui l’une des entreprises les plus puissantes au monde. Concernant BlackBerry…. Que pouvons-nous dire?

Le Samsung Galaxy S était tout ce qu’un utilisateur pouvait demander. Écran AMOLED de 4 pouces avec une résolution de 480 × 800 pixels, le chipset Hummingbird S5PC110 (qui serait essentiellement le premier Exynos de l’histoire), 512 Mo de RAM, 8 Go de stockage extensible via microSD, caméra arrière 5 MP et Android 2.1 Eclair qui serait officiellement mis à jour vers le populaire Android 2.3 Gingerbread, le tout orné de la couche TouchWiz toujours controversée.

Certaines spécifications qui pour beaucoup aujourd’hui peuvent sembler une blague, mais qui à l’époque étaient le haut de gamme que nous pouvions trouver. Le Samsung Galaxy S ou aussi appelé I9000, permettait non seulement de surfer sur Internet, mais aussi de jouer à des jeux, d’envoyer des emails, de parler sur WhatsApp, de prendre des photos … et tout cela avec un appareil simple qui pourrait tenir dans la paume de votre main.

Depuis, et comme nous l’avons dit, Samsung est devenu le visage visible d’Android et le principal concurrent du puissant Apple. Le Samsung Galaxy S est devenu le téléphone souhaité par la plupart des utilisateurs d’Android Et tel a été son succès que Samsung n’a pas hésité à sortir plusieurs modèles différents, dont le Galaxy S Plus ou le tristement célèbre Galaxy SCL, mon premier téléphone Android et avec lequel je me suis fait arnaquer pour être ignorant.

Qu’Android ne serait pas ce qu’il est maintenant si ce n’était pas grâce au Samsung Galaxy S est un fait et c’est pourquoi il est considéré comme une légende, au-delà des 10 millions d’unités vendues.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂