En souvenir du pionnier gay à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Un participant tient une photo de Harvey Milk lors d’un événement commémoratif marquant le 30e anniversaire des meurtres de George Moscone et Harvey Milk à l’hôtel de ville de San Francisco, Californie. (Mark Constantini / San Francisco Chronicle via )

Il y a quarante-deux ans aujourd’hui (27 novembre), Harvey Milk a été assassiné, et il y a de nombreuses raisons de se souvenir de lui.

Dont un caca de chien.

Des décennies plus tard depuis sa mort en 1978, et les habitants de San Francisco sortent chaque jour de leurs appartements pour voir les rues bronzées de la ville exemptes de déchets d’animaux.

Ils doivent remercier Milk pour cela, un fonctionnaire de la ville qui a parrainé une ordonnance condamnant les gens à ne pas avoir nettoyé leurs chiens.

Mais il y a plus à Milk qu’une amélioration esthétique des avenues et des routes qui sillonnent la ville. Pionnier du mouvement des droits des LGBT +, Milk a été le premier homme ouvertement gay à être élu à une fonction publique aux États-Unis.

Une victoire indescriptiblement sismique à un moment où les mouvements de défense des droits LGBT + naissants étaient limités par des lobbies conservateurs. Pourtant, Milk a réussi à galvaniser le soutien et, pendant son mandat, à adopter une ordonnance stricte interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Moins d’un an après avoir été élu au conseil de surveillance en 1977, il a été tué par balle par son ancien adversaire de superviseur de la ville, Dan White.

Depuis, son héritage a été célébré dans des livres, un opéra, un film, un navire de la marine en son homonyme et même un timbre-poste.

Qui était Harvey Milk?

Coeurs brisés. Votes comptés. Des vies risquées et sauvées.

La vie de Milk qui a fini par être saluée par ses contemporains est celle d’un esprit pionnier.

Le fils d’immigrants juifs russes, Milk, de Long Island, New York, est né en 1930. Il a obtenu un baccalauréat en 1951 de l’Albany State College for Teachers et a passé ses années d’école dans le placard.

Après avoir obtenu son diplôme, il s’est enrôlé dans la marine américaine et a travaillé comme instructeur de plongée à San Diego. Le lait a servi quatre ans avant que ses supérieurs ne le trouvent dans un parc avec des hommes homosexuels – il a ensuite été contraint de démissionner.

Sa biographie est alors devenue un bref accrochage avec Wall Street, mais ses collègues ont remarqué son manque de motivation pour le quartier des finances. À travers ses incursions dans la politique électorale locale, cependant, tout le monde a pu voir la passion qui pétillait en lui.

Il a fallu trois essais pour qu’Harvey Milk soit élu superviseur

Milk avait 41 ans quand il est entré à San Fransisco en 1972.

S’installant dans le quartier de Castro, il a mis en place un magasin d’appareils photo qui est devenu un refuge pour la communauté LGBT + de la ville, longtemps abrasée par les préjugés. Beaucoup se sont tournés vers Milk pour le leadership et il les a exhortés à être ouverts et visibles.

Armé de rien de plus qu’un mégaphone et d’une attitude obstinée, presque espiègle, il a fait campagne pour le poste de superviseur du comté de la ville en 1973, un geste qu’il a attribué à la colère générée par les audiences télévisées du Sénat sur le Watergate.

Il n’a cependant pas réussi. Perdant à nouveau en 1975, avant de battre plus de 16 autres candidats avec 30% des voix en 1977.

Milk a gagné avec son plan politique à plusieurs volets non seulement pour garantir les droits des LGBT +, mais aussi pour augmenter les logements à loyer modique, les transports municipaux gratuits et de meilleures structures de garde d’enfants.

«Ce n’est pas ma victoire, c’est la vôtre, la vôtre et la vôtre», a-t-il déclaré après avoir remporté le siège historique.

Le district de Milk, le cinquième, englobait la plupart des quartiers de Haight-Ashbury et d’Upper Market Street, où de nombreux migrants queer avaient décampé. La ville a été fracturée de cette façon, avec des quartiers de hippies et de catholiques de la classe ouvrière se blottissant les uns autour des autres, mais Milk a trouvé des moyens d’unir tendrement les gens.

Harvey Milk a été tué par son opposant politique

Le 30 novembre 1978, un épais brouillard s’emmêle avec les immeubles de hauteur moyenne de San Francisco pour la troisième journée consécutive. Mais les milliers de personnes en dessous ne semblaient pas déranger.

Ils sont entrés dans l’Opéra ce soir-là pour assister à une cérémonie non confessionnelle. Un que beaucoup ont vu dans les 10 derniers mois comme un battement de tambour régulier et sombre.

Trois jours auparavant à l’hôtel de ville, une balle avait frappé Milk, le tuant. L’ancien membre du conseil d’administration White s’est rendu à la police quelques minutes plus tard.

C’était un moment des mois dans la fabrication.

En 1978, Milk a annulé la Proposition Six, qui aurait rendu obligatoire le licenciement des enseignants des écoles publiques de l’État. White était le seul superviseur à avoir voté contre Milk.

Après avoir quitté son poste 10 mois plus tard, White a exhorté le maire George Moscone à annuler sa démission, invoquant des problèmes d’argent. Moscone a refusé et, le matin du 27 novembre, White s’est accroché à l’hôtel de ville par une fenêtre ouverte et a tiré sur Moscone et Milk.

White a ensuite été reconnu coupable d’homicide volontaire, plutôt que de meurtre au premier degré. Le verdict a déclenché les «émeutes de la nuit blanche» à San Francisco et a conduit l’État de Californie à abolir la défense pénale à capacité réduite.

White s’est suicidé en 1985, un peu plus d’un an après sa sortie de prison.

« Si une balle entre dans mon cerveau, laissez cette balle détruire toutes les portes de placard du pays »

Poussant contre les attitudes cruelles et corrosives de groupes puissants qui cherchaient à faire taire et effacer les personnes LGBT +, Milk a toujours connu la réaction punitive à sa quête d’égalité.

Quelques jours après sa mort, les associés de Milk ont ​​sorti un enregistrement vidéo qu’il avait demandé: «Ne jouez que dans le cas de ma mort par assassinat.»

«Je me rends parfaitement compte qu’une personne qui défend ce que je représente, un activiste, un activiste gay, devient une cible ou la cible potentielle de quelqu’un qui est lui-même en insécurité, terrifié, effrayé ou très perturbé», a déclaré Milk sur sa dernière bande. .

«Je voudrais voir chaque médecin gay sortir, chaque avocat gay, chaque architecte gay sortir, se lever et faire savoir à ce monde», a déclaré Milk.

«Cela ferait plus pour mettre fin aux préjugés du jour au lendemain que quiconque ne l’imagine. Je les exhorte à faire cela, je les exhorte à sortir. Ce n’est qu’ainsi que nous commencerons à faire valoir nos droits. »

«Si une balle entre dans mon cerveau, laissez-la détruire toutes les portes de placard du pays.»