En souvenir de l’acteur Dawn Wells de ‘Gilligan’s Island’ et de l’héritage qu’elle espérait laisser derrière

Île Gilligan et les fans de la télévision classique ont été choqués par l’annonce aujourd’hui de la mort de la plus douce résidente de l’île, Dawn Wells.

Wells, qui jouait la «fille d’à côté» Mary Ann Summers, serait décédée des complications de Covid-19.

Voici ce que l’acteur avait à dire sur la façon dont elle voulait qu’on se souvienne d’elle.

La mort de Wells a été annoncée aujourd’hui

L’acteur était surtout connu pour son interprétation de la naufragée Mary Ann dans la comédie télévisée classique Île Gilligan.

Elle a joué le joli et sain habitant de l’île avec Gilligan (Bob Denver), le skipper (Alan Hale, Jr.), Thurston Howell III et sa femme Lovey (Jim Backus et Natalie Schafer), Ginger (Tina Louise) et le professeur ( Russell Johnson).

Elle est décédée aujourd’hui à 82 ans des complications signalées du coronavirus (covid-19) dans un centre de vie assistée en Californie.

Avec la mort de Wells, Tina Louise est le dernier membre vivant de la distribution de la série.

La chanson thème de l’émission et comment elle a changé grâce à Mary Ann et au professeur

Wells a parlé avec les archives de la télévision américaine en 2008 de la chanson thème originale de l’émission qui omettait de mentionner son personnage, ainsi que celui du professeur. Au début, ils étaient simplement «et les autres», mais cela a été modifié pour les inclure, comme elle l’a expliqué.

«Ginger a été choisie en premier», dit-elle. «Par conséquent, ‘et le reste!’ Son agent a négocié qu’elle serait en cinquième position de facturation et personne après elle. Ainsi, au moment où le professeur et Mary Ann ont été choisis, les mains de nos agents étaient liées », a déclaré Wells.

«Après la première saison», dit-elle, «ils ont changé le titre [song] et [show creator] Sherwood Schwartz s’en est attribué le mérite, [Gilligan actor] Bob Denver et [director] John Rich s’en est attribué le mérite en disant que «nous vous avons mis tous les deux devant», mais je ne sais pas vraiment qui l’a fait. »

Wells a dissipé les rumeurs de rivalité entre elle et l’acteur de « Ginger »

Les fans de l’émission se disputent toujours pour savoir quelle fille de l’île était la meilleure: Ginger ou Mary Ann? Le personnage distant et sexy rendu célèbre par Tina Louise ou le personnage adorable de Mary Ann Summers?

Pour Wells, aucune rivalité n’existait entre les deux acteurs. Pour l’acteur de Mary Ann, Tina Louise était un mentor généreux.

«J’ai beaucoup appris de Tina», a déclaré Wells. «J’ai appris les angles de caméra et le maquillage. J’ai beaucoup appris. Parce que j’étais tout nouveau. Tina savait, elle savait. Elle savait ce qui la rendrait belle, quels angles lui allaient bien.

Comment Wells voulait qu’on se souvienne

Wells a parlé en 2008 de la découverte de l’étendue de la portée de l’émission à l’échelle mondiale.

«J’étais aux Îles Salomon», a-t-elle dit. «J’ai fait du canoë jusqu’aux îles Salomon avec cinq femmes, nous étions des aventurières. Pas d’eau courante, pas d’électricité, faire du canoë jusqu’à ces îles où aucune femme blanche n’avait jamais été.

«Et la femme du chef, elle m’a regardé et a dit: ‘Je te connais.’ J’ai dit quoi?’ Elle a dit: «Je suis allée à l’école d’infirmières dans la capitale des Îles Salomon et je rentrais à la maison pour te regarder à la télévision. N’est-ce pas incroyable?

Lorsqu’on lui a demandé comment elle aimerait qu’on se souvienne d’elle, Wells, jolie et petite bien dans ses années avancées, a déclaré: «Gentille, bonne amie, heureuse, a fait une différence.»