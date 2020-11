En souvenir de la mort de deux homosexuels qui ont secoué une ville britannique

Terry Sweet a perdu la vie dans l’attaque sauvage, tandis que Bernard Hawkin a été définitivement désactivé (Capture d’écran: ITV)

Ce mois-ci marque le 25e anniversaire de l’attaque brutale et de la torture de deux homosexuels qui ont jeté une ombre sur la communauté LGBT + de Plymouth.

Juste après minuit, le 7 novembre 1995, les corps de Terry Sweet et de Bernard Hawken ont été retrouvés à 200 mètres l’un de l’autre à Central Park, à l’extérieur d’un refuge qui était alors considéré comme un lieu de rencontre bien connu pour les hommes homosexuels.

Leurs blessures étaient horribles. Les deux hommes avaient subi des coups à la tête et leurs visages et organes génitaux avaient été entaillés et mutilés.

Terry, qui avait 64 ans, est décédé sur les lieux, tandis que Bernard, 54 ans, a survécu à l’attaque mais a été endommagé au cerveau et dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Il est décédé plusieurs années plus tard des suites de ses blessures.

Chillingly, l’attaque a été menée par trois adolescents dont les familles étaient bien connues dans la communauté: Richard Bownes, le fils d’un avocat du conseil municipal de Plymouth, Stuart Smith, le fils d’un steward de club de golf et Roberto Pace, dont les parents dirigeaient un café en bord de mer.

Alors que la petite ville balnéaire avait du mal à comprendre comment des enfants de «bons» milieux pouvaient commettre un crime aussi horrible, la communauté LGBT + de Plymouth a été ébranlée par la profondeur de la haine dirigée contre eux.

Alan Butler, fondateur de Pride à Plymouth, a déclaré ITV des années plus tard: «Je me souviens juste d’avoir vraiment peur et de penser que Plymouth est un endroit dangereux pour moi et peut-être pas un endroit où je peux sortir en tant qu’homme gay. C’était une période effrayante.

La haine homophobe de Plymouth a été mise à nu lorsque, après que les adolescents aient été emprisonnés à vie, leurs amis et leurs partisans ont profané la scène du crime avec de vils graffitis. «En mémoire de Terry Sweet, qu’il se repose en morceaux… ha ha», griffonnaient les voyous dans de la peinture en aérosol. «Pas de pédés ici, votre [sic] interdit ou menacé de mort. »

Sur le chemin près de l’endroit où Sweet a été trouvé, quelqu’un a peint à la bombe le contour d’un corps à côté des mots: «S’il vous plaît, franchissez le SIDA renversé!»

Le meurtre de Terry Sweet a été un moment décisif.

Le meurtre et ses conséquences restent une tache honteuse sur l’histoire de Plymouth, mais ce fut aussi un moment décisif pour de nombreuses personnes queer, qui ont été encouragées à s’exprimer après une vie dans la peur.

« Je pense que cela a fait croire aux gens qu’ils devaient se lever et être comptés », a déclaré Butler. «Les gens sont devenus un peu plus ouverts sur leur sexualité et leur identité de genre et ont commencé à avoir ces conversations. Cela a enflammé les gens.

L’affaire a conduit à des changements fondamentaux au sein de la police, conduisant à plus de diversité et d’inclusion, et à une meilleure connexion de la force avec les parties alors cachées de la société.

L’ancien surintendant détective Stuart Newberry, qui a dirigé l’affaire, a déclaré: «Cela a vraiment fait comprendre qu’il y avait des sections de la communauté qui n’avaient pas confiance dans la police pour signaler les incidents. C’était une vraie grande leçon.

«Cela signifiait que la police devait être beaucoup plus consciente de sa conduite, de la façon dont elle interagissait avec les membres du public et d’autres agences.»

Alors que Plymouth a parcouru un long chemin en 25 ans et est maintenant desservie par son premier député ouvertement gay, Luke Pollard, le fait qu’il ait été à plusieurs reprises la cible de graffitis homophobes indique que la ville a encore du chemin à parcourir.

Merci de @PrideinPlymouth pour avoir déposé des fleurs à la mémoire de Terry Sweet, assassiné il y a 25 ans à Central Park, #plymouth. Les attaques homophobes ne se limitent malheureusement pas au passé. Veuillez prendre un moment pour vous souvenir de Terry aujourd’hui et vous engager à défendre #LGBT droits pic.twitter.com/SBz6ZTqUOi – Luke Pollard MP (@LukePollard) 7 novembre 2020

Pollard soutient maintenant les plans pour un mémorial permanent dans le parc à Terry et Bernard pour s’assurer que leur histoire ne soit jamais oubliée.

« Le meurtre, les autres attaques et les graffitis qui ont suivi ont montré le ventre pourri de la haine à Plymouth », a déclaré Pollard. Plymouth en direct.

«Nous avons parcouru un très long chemin et cet anniversaire ne doit pas être une question de souvenir du meurtre, mais de nous rappeler que les abus homophobes ne se limitent pas au passé récent [and] il y a des gens qui sont encore battus pour leur identité sexuelle.

«Nous devons réfléchir à ces changements et à ce qui reste à faire. Nous avons besoin de quelque chose d’aussi approprié et festif. Un arbre ou un banc, où les gens peuvent avoir un moment de réflexion, où chacun devrait pouvoir en profiter – parce que tout le monde devrait pouvoir jouir des mêmes droits.