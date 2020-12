En souvenir d’Anthony Sullivan, qui s’est battu pour épouser l’homme qu’il aimait

Anthony Sullivan, qui s’est battu pour l’égalité du mariage pendant plus de 40 ans, est décédé chez lui à Hollywood.

Il a rencontré son mari Richard Adams dans un bar gay de Los Angeles en 1971.

En 1975, ils ont réussi à obtenir une licence de mariage d’un greffier du comté qui les délivrait aux couples de même sexe. Une partie de la raison pour laquelle ils voulaient se marier officiellement était que Sullivan avait besoin d’une carte verte.

Sullivan était un citoyen australien et le service d’immigration et de naturalisation (INS) a découvert qu’il allait et venait au Mexique pour conserver son statut de visa de touriste.

Après avoir reçu leur licence de mariage, Sullivan a demandé sa carte verte. Il a reçu une lettre de l’INS qui disait: «Vous n’avez pas réussi à établir qu’une relation conjugale de bonne foi peut exister entre deux fagots.»

La lettre a provoqué une énorme réaction médiatique et des protestations.

Anthony Sullivan et son mari ont été le premier couple gay à poursuivre le gouvernement américain en justice pour reconnaître leur mariage

Le couple a eu une bataille judiciaire de 10 ans contre l’INS (maintenant appelé USCIS ou United States Citizen and Immigration Services). Il s’agissait de la première affaire portée devant la Cour fédérale américaine pour reconnaître un mariage homosexuel.

Leur bataille les a menés devant le tribunal de district, la Cour suprême et la Cour fédérale d’appel du neuvième circuit, mais ils ont perdu à chaque fois.

Le couple a finalement dû déménager en Europe, puis passer du temps en Irlande du Nord. Ils ne voulaient pas retourner dans l’Australie natale de Sullivan, parce que sa mère l’avait renié. Il a quitté la maison à 16 ans à cause de cela.

Ils sont retournés aux États-Unis en 1986 en se rendant au Mexique, en traversant la frontière et en revenant à Los Angeles.

En 2011, peu de temps avant la mort d’Adams, l’administration Obama a décidé de protéger les proches de citoyens américains de l’expulsion, qui comprenait des partenaires de même sexe.

Le gouvernement fédéral américain a finalement accepté de reconnaître rétroactivement leur mariage en 2016. Malheureusement, c’était quatre ans après la mort d’Adams en décembre 2012.

L’USCIS a enfin donné à Sullivan une carte verte en tant que veuf d’un citoyen américain. Il l’a reçu le 41e anniversaire de leur mariage d’origine.

Anthony Sullivan a dit The Pride LA: «Je souhaite désespérément que Richard soit là avec moi pour ça.»

L’avocat de Sullivan, Lavi Soloway, a dit The Pride LA: «Le caractère unique et historique de cette affaire ne peut être sous-estimé.»

Il se souvient: «Richard et Anthony n’ont jamais hésité à croire que leur mariage était valide et devrait être traité avec dignité et respect.»