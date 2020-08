En septembre, l’ancien look Facebook disparaîtra à jamais

Mauvaise nouvelle pour tous les utilisateurs de Facebook qui au cours des derniers mois ont préféré ne pas basculer vers le nouveau look du site inauguré par le site internet en début d’année: à partir de septembre le choix de parcourir les pages sociales aux graphismes renouvelés ne sera plus facultatif, mais obligatoire. Facebook le fait avec une fenêtre d’avertissement qui apparaît sur les navigateurs d’un nombre croissant d’utilisateurs, dans laquelle il est expliqué que l’ancienne interface ne sera plus disponible à partir de septembre.

Le changement de look de Facebook a été une opération longue et importante pour le réseau social. Renouveler le graphisme du site et l’agencement des éléments restants est quelque chose que toutes les plateformes Web font de temps en temps, mais dans le cas du réseau social, cela a également servi à rendre la version accessible graphiquement via le Web. plus comme des applications pour Android et iOS. Il n’y avait qu’un seul inconvénient pour l’entreprise: étant un service utilisé par près de trois milliards de personnes dans le monde, un changement radical du site ne pouvait que répondre au mécontentement de quelqu’un.

Pour cette raison, le groupe a pensé à un libération progressive au cours de plusieurs mois: la nouveauté est déjà apparue sur les premiers écrans depuis octobre de l’année dernière, puis est arrivée sur les appareils de plusieurs utilisateurs à partir de mars. Quelqu’un a protesté, d’autres ont accepté le nouveau site de bon gré: en tout cas, tous ont été accueillis avec une page d’introduction de l’actualité et avec le instructions pour revenir immédiatement à la version classique de Facebook, au cas où le restylage ne serait pas apprécié. Eh bien, cette option ne sera bientôt plus disponible, et même les utilisateurs qui avaient décidé de vivre dans le passé devront bientôt s’habituer à la nouvelle interface.