En savoir plus sur les mythes et les vérités chiropratiques

La chiropratique est un traitement de médecine alternative visant à diagnostiquer, traiter et prévenir les problèmes des systèmes nerveux, musculaire et osseux.

Cependant, il existe des mythes et des vérités sur cette pratique. Découvrez maintenant ce qu’ils sont :

la chiropratique est un massage

Mythe! Les soins chiropratiques ne concernent pas le massage et ne «détendent» pas correctement votre corps. Bien au contraire, de nombreux patients rapportent que le corps est assez « fatigué » après la séance, comme s’ils avaient fait de leur mieux en salle de sport.

Il sert pour la migraine

Vérité! Cette technique est idéale pour corriger la posture, guérir les maux de tête, les migraines, les hanches, les bras, le dos, les épaules, le cou, le bassin, le nerf sciatique, etc.

Les séances sont longues

Mythe! Seule la première séance a tendance à prendre plus de temps, car elle implique l’examen de l’état clinique du patient par des tests orthopédiques et neurologiques, y compris l’analyse de la colonne vertébrale et de la posture du patient. En général, une séance dure de 15 à 20 minutes.

Le traitement prend du temps

Cela dépend, car la durée du traitement varie en fonction de l’état clinique du patient. Si le problème est grave, le patient peut avoir besoin de 20 séances ou même plus. Même si son trouble est sous contrôle, il est recommandé qu’il ait des séances mensuelles afin de maintenir sa santé.

La chiropratique n’est pas pour tout le monde

Vérité! La vérification de la possibilité du traitement du patient dépend de l’évaluation du chiropraticien, cependant, les soins chiropratiques ne sont pas recommandés pour les personnes atteintes de cancer, d’ostéoporose, d’artère calcifiée ou ayant des antécédents de chirurgie rachidienne.

Il est difficile de trouver un chiropraticien

C’est vrai, selon l’endroit. La chiropratique est une profession dans laquelle le cours n’est disponible qu’à l’Universidade Anhembi Morumbi et à l’Universidade Feevale. En tant que tel, il peut être difficile de trouver un professionnel dans le domaine selon votre localisation.

Avec un bon professionnel à vos côtés, il est possible de prévenir, traiter et guérir votre douleur sans trop de mystère. Et maintenant que vous connaissez enfin les mythes et les vérités sur cette pratique, dites adieu à vos maux et douleurs !