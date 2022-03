En route vers les Oscars : qui peut remporter le prix du meilleur acteur ?

PRIX OSCARS 2022

Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch, Will Smith, Denzel Washington et Javier Bardem se disputent la catégorie. Regardez le débat Spoiler et votez pour votre favori.

© GettyJavier Bardem, Will Smith, Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch et Denzel Washington.

Le compte à rebours pour le Oscars 2022 est sur le point de s’épuiser. Il manque de moins en moins à l’Académie pour réaliser un nouvel opus : ce sera le 27 mars et retournera au Dolby Theatre de Los Angeles. De Spoiler, nous continuons avec le Route vers les Oscars, la spéciale dans laquelle nous passons en revue les nominés pour les catégories les plus importantes. En ce sens, on parle de nos coups de coeur pour Meilleur acteur. Regardez la discussion ici!

Les candidats sont plus que des personnalités talentueuses et remarquables : Andrew Garfieldpour tic, tic… BOUM !, Benedict Cumberbatchpour Le pouvoir du chien, Will-Smithpour roi richard, Denzel Washington pour La Tragédie de Macbethet Javier Bardempour Être les Ricardos. Ces cinq visages reconnus pour leur carrière à Hollywood sont en lice pour remporter la statuette. Qui s’en sortira finalement ?

La saison des récompenses semble avoir un favori clair : Will Smith. Et c’est que la personne chargée de se mettre dans la peau de Richard Williams, père des joueuses de tennis Venus et Serena, a déjà remporté le SAG, le Golden Globe et le BAFTA correspondant à la même catégorie pour son travail dans le film réalisé par Reinaldo Marcus Green. Cependant, les spécialistes pourraient surprendre dans cette édition et prendre un virage inattendu.

Peu de gens considèrent que Javier Bardem sera le grand gagnant de la soirée après sa performance en tant que Desi Arnaz dans le film dans lequel il joue avec Nicole Kidman, également basé sur des événements réels. Il en va de même pour Denzel Washington, qui a dirigé cette nouvelle adaptation idéale pour les amateurs de shakespeare mais que, bien qu’il remplisse son objectif, il n’était pas assez remarquable pour être reconnu par une nomination.

Quelle serait la grande surprise ? D’un côté, Benedict Cumberbatch qui s’est fait remarquer sur l’écran de Netflix sous la direction de Jeanne Campion également nominée. Malgré cela, le favori définitif des lecteurs de Spoiler est Andrew Garfield, qui en 2021 a ébloui avec ses rôles dans Les yeux de Tammy Faye et Spider-Man : Pas de retour à la maisonet qui a réalisé la performance la plus marquante dans la peau de Jonathan Larson. Que le meilleur gagne!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂