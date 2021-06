En regardant la bande-annonce de Bloodhunt, il est clair que la chasse aux vampires va être cool

Sharkmob présente une vidéo de sa moba de la Mascarade. La bande-annonce de Bloodhunt nous laisse une bataille sanglante entre clans de vampires.

Étant donné que Bloodlines II a été retardé et que nous n’avons toujours pas de nouvelles de lui, une bataille royale pourrait guérir la faim. Au moins, esthétiquement le Bande-annonce de la chasse au sang que nous avons pu apprécier au Summer Game Fest.

On y voit comment deux vampires se séparent dans une ville sombre, utilisant mille et une compétences, armes et astuces pour faire respirer l’adversaire. Malheureusement, cette bande-annonce (que vous pouvez voir sous ce paragraphe) est une pure cinématique, nous ne pouvons donc qu’avoir une idée de ce à quoi elle ressemblera esthétiquement et rien d’autre.

Comment sera le jeu en mouvement ? Il ne sera pas long à découvrir car sa sortie est prévue cette année. De plus, si vous avez hâte de le découvrir, Sharkmob vous permettra de vous inscrire pour essayer une alpha fermée qui sortira dans quelques semaines.

Le jeu nous permettra de personnaliser notre vampire, qui peut appartenir à un nombre infini de castes et de races que nous connaissons déjà du jeu de rôle original. De plus, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il nous arrivera avec des voix en espagnol.

Sera-t-il capable d’ouvrir un fossé entre le genre de Battle Royale ? Qui sait, coupable. Bloodhunt ne sera disponible que sur Steam pour le moment.