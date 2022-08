En raison d’un grave bug, les lance-grenades lourds de Destiny 2 ne sont plus fonctionnels

Le lance-grenades lourd exotique, ainsi que ses cousins ​​The Prospector et The Colony, ont été retirés aujourd’hui, faisant de l’Anarchy l’enfant le plus meurtrier du monde. Destin 2 blocs. À quelques exceptions près, tous les lance-grenades lourds non crépusculaires ont en fait été temporairement désactivés, ce qui empêche les joueurs de les charger.

Le bogue a été ajouté dans le cadre du correctif important de cette semaine, et les tests des joueurs ont indiqué qu’il a amené certains lance-grenades puissants à infliger des dégâts plus du double de la quantité normale.

Même si Anarchy n’a pas été une méta-menace depuis qu’elle a été nerfée en juillet 2021, elle serait devenue dominante dès que la communauté aurait compris un si gros buff.

La mise à jour suivante a été répertoriée par Bungie dans les notes de mise à jour de Season of Plunder, qui ont été publiées mardi.

Les lance-grenades lourds infligent désormais 10 % de dégâts supplémentaires contre les majors et plus, à l’exclusion des parasites.

Il s’avère que Parasite, qui a été exclu du buff car il a déjà infligé beaucoup de dégâts, peut toujours être équipé. Salvation’s Grip peut également être utilisé car, eh bien, c’est mauvais.

La colonie, qui n’a jamais été un tueur de boss majeur (et je doute que ce soit même avec un double mal), a également été mise du mauvais côté de la loi, ce qui ne s’explique pas par cela.

Personne ne sait vraiment comment le buff mineur qui était prévu est devenu si déséquilibré. Bungie n’aurait pas permis aux équipes de faire face à des armes DPS totalement cassées, car la course de raid de King’s Fall devrait commencer vendredi lors de la réinitialisation.

Pour gérer des scénarios comme ceux-ci, le développeur est en mesure de désactiver les armes côté serveur sans avoir besoin d’une mise à jour complète.

En ce qui concerne King’s Fall, j’essaierai de terminer le jeu le premier jour. Si vous souhaitez suivre, Bungie a une page sur la façon de le faire ici.