En raison du public. L’édition 2021 des 24 Heures du Mans reportée

Alors que l’Europe est toujours aux prises avec la pandémie COVID-19, les organisateurs de la mythique course d’endurance des 24 Heures du Mans viennent d’annoncer le report de l’édition 2021 de la course. Ceci, avec l’objectif affiché de pouvoir avoir un public sur les stands.

L’annonce a été faite ce vendredi par l’organisation des 24 Heures du Mans, ajoutant que l’épreuve de cette année ne se tiendra plus le week-end des 12 et 13 juin, mais plutôt les 21 et 22 août.

Il est rappelé qu’en 2020, la course s’est déroulée à la date prévue, bien que sans spectateurs sur les tribunes. Cette année, les responsables de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) tentent d’éviter que la situation ne se reproduise.

Porsche 919 hybride

Cependant, et parce que la France est actuellement, comme de nombreux autres pays, en train de lutter contre la pandémie de Coronavirus, les organisateurs des 24 Heures du Mans espèrent qu’avec le report désormais annoncé, la situation dans le pays, alors elle est déjà éclaircie. Et que, de cette manière, les spectateurs peuvent déjà retourner sur les gradins du circuit de la Sarthe.

« Même si c’était une décision difficile à prendre, c’est la bonne », a défendu, dans un communiqué, le président de l’ACO, Pierre Fillon. Défendre cela, « tenir les 24 Heures du Mans à huis clos, pour la deuxième année consécutive, serait impensable ».

Avec cette mesure, «nous faisons donc tout notre possible pour éviter que cela ne se produise et pour donner aux concurrents une vision claire de l’ensemble de la saison». Fillon a également promis que «nous travaillons dur pour faire un événement sûr, avec tous les soins de santé nécessaires en place».

En fait, défend le même responsable, «la course de cette année s’annonce comme un autre thriller, avec les débuts de la nouvelle catégorie Hypercar. «

L’édition de cette année des mythiques 24 Heures du Mans ne sera pas seulement la 89e, mais signifiera également le début d’une nouvelle catégorie, appelée Hypercar, qui remplacera la LPM1.

Le moment de changer de pilote aux 24 Heures du Mans

Parmi les équipes en lice dans cette nouvelle catégorie supérieure, il y a des équipes telles que la japonaise Toyota Gazoo Racing, l’américaine Scuderia Cameron Glickenhaus et la French Alpine.

Cependant, Peugeot a également annoncé son intention de participer au championnat du monde d’endurance, à partir de 2022, tandis que Ferrari devrait également entrer dans la catégorie en 2023.

