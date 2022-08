En raison du décès de Rob Hale, ses créations de jeux indépendantes sont désormais disponibles gratuitement

Rob Hale, alias Squid in a Box, était un créateur de jeux indépendant décédé plus tôt ce mois-ci d’un cancer. Les forums Steam de Waves 2 étaient l’endroit où le partenaire de Hale, CJ, a annoncé l’information. Les titres du développeur Waves et Waves 2 sont désormais disponibles en téléchargement gratuit sur Steam selon les dernières volontés de Hale, selon CJ.

CJ a déclaré: «J’espère que cela peut être considéré comme un cadeau d’adieu à tous ceux qui n’ont encore joué à aucun de ces jeux. C’était quelque chose que Rob pensait de toute façon au cours des deux derniers mois alors que leur santé était confrontée à des défis plus importants.

Waves, le premier album de Hale, est sorti en 2011. Il s’agit d’un jeu de tir à deux bâtons relaxant avec une bande-son chiptune et trance-beat unique. Plus de dix ans plus tard, Waves vaut toujours la peine d’être rejoué. C’était une sortie remarquable au début des jours indépendants de Steam.

Waves 2: Notorious, la suite de Hale, restera inachevée en raison de la mort tragique du développeur. « Waves 2 restera sans aucun doute inachevé car ils se sont constamment fixé des objectifs ambitieux et ont travaillé sans relâche pour créer le meilleur jeu possible. CJ continue dans son dévouement. Mais cela n’enlève rien à mon admiration pour Rob ni à la joie que j’ai toujours ressentie en voyant quelqu’un d’aussi engagé dans son travail.

Rob Hale a utilisé son expérience dans la production de jeux AAA et le modding pour poursuivre son amour par lui-même. Le développeur s’est gentiment entretenu avec PC Gamer en 2012 pour partager des conseils avec tous ceux qui souhaitent commencer à produire des jeux.

Vous pouvez dire à partir de cette interview que la personne avait une passion pour ce qu’elle faisait et voulait transmettre cet enthousiasme aux autres. Rob a plaisanté en disant que « la raison pour laquelle je me lève l’après-midi » était de créer des jeux. Cette passion est toujours évidente dans la collection d’œuvres de Hale et dans l’hommage sincère laissé par leur compagnon.