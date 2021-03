Ciel rouge atteint le service de streaming Netflix le vendredi 19 mars et est rapidement devenu l’un des contenus les plus consultés au monde. C’est un nouveau pari de la plateforme pour Alex Pina, qui est l’esprit derrière un autre des plus grands succès de ces dernières années, Le braquage d’argent. Les deux séries présentent des différences et des similitudes car elles proviennent des mêmes créateurs. Quels sont?

La nouvelle fiction espagnole est en vedette Lali Esposito (Wendy), Miguel Angel Silvestre (Moïse) Veronica Sanchez (Corail), Asier Etxeandia (Roméo), Yany Prado (Gina) et Enric Auquer (Christian), dans une histoire qui suit trois prostituées qui échappent à leur souteneur et fuient les tueurs à gages qui les poursuivent.

+ En quoi Sky Rojo et La Casa de Papel se ressemblent-ils?

« Il aurait été très facile de répéter quelque chose de similaire à La Casa de Papel mais Sky Rojo est inconfortable, risqué et courageux », il lui a dit Veronica Sanchez à Espinof avant la première. Ce qui est certain, c’est que Dans les deux productions, nous trouvons des similitudes remarquables, telles que l’action et le rythme captivant pour le public, ce qui fait que personne ne quitte l’écran des yeux.

Aussi quelque chose que beaucoup remarquèrent instantanément était la présence d’une voix off féminine, Quoi à La Casa de Papel est directement lié à Tokyo, un personnage joué par Úrsula Corberó, etn le dernier programme, nous avons l’histoire de Coral, joué par Verónica Sánchez.

Un autre aspect qui caractérise les deux projets est la touche distinctive des nationalités, puisque d’un côté nous avons le serbe Darko Peric (Helsinki), le argentin Rodrigo de la Serna (Palerme) et le croate Luka Peros (Marseille); tandis que de l’autre côté se trouvent les Argentine Lali Esposito et le cubain Yany Prado. En outre, l’émotivité est un autre point que l’on retrouve dans les deux séries et joue un rôle important.

Quand on parle de leur différences, les éléments suivants se démarquent: la durée de chacun des épisodes, puisqu’ils sont un peu plus de 30 minutes; un thème totalement différent comme l’exploitation et la traite des femmes forcé de pratiquer la prostitution et, enfin, une esthétique avec plus de décorations et de couleurs, Quoi ananas a défini comme « brutal ».