En plus d’un package M. BMW Série 4 Coupé réaffirme son engagement en faveur du diesel

Texte: Carlos Moura

Date: 29 janvier 2021

La BMW Série 4 Coupé reçoit des moteurs diesel six cylindres en ligne et le pack d’équipements sportifs M. La version la plus puissante, le M 440 xDrive Coupé, offre 340 ch, répartis sur quatre roues, grâce à un système de traction intégrale.

Le caractère sportif de la nouvelle BMW Série 4 Coupé sera souligné par l’adoption du pack BMW M, associé à un moteur diesel six cylindres en ligne et à une transmission intégrale intelligente.

Bien que n’étant pas un modèle de la gamme M, la nouvelle BMW M440d xDrive Coupé reçoit certains éléments de la division performance de la marque allemande, tels que le pack sport M et un différentiel M.

La nouvelle M440d xDrive est équipée d’un moteur de 3,0 litres, avec la technologie BMW TwinPower Turbo qui développe une puissance maximale de 340 ch et un couple de 700 Nm, qui est réparti sur les quatre roues grâce à une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

La marque munichoise affirme que ce coupé sport diesel peut passer de 0 à 100 km / h en seulement 4,6 secondes. La consommation de carburant annoncée est comprise entre 5,7 et 6,3 l / 100 km, en cycle WLTP.

La BMW M440d xDrive Coupé reçoit également un toit M Carbon M, qui souligne le caractère dynamique et réduit en même temps le centre de gravité du véhicule pour le rendre encore plus agile. Sur le marché national, il est disponible à partir de 82 700 euros.

Coupé BMW 430d xDrive

BMW propose également une version légèrement moins puissante mais plus efficace. La BMW 430d xDrive Coupé offre une puissance de 286 ch et accélère de 0 à 100 km / h en 5,1 secondes.

La consommation de carburant est comprise entre 5,2 et 5,9 l / 100 km. Les deux moteurs diesel de 3,0 litres de la BMW Série 4 Coupé sont équipés d’un système hybride léger de 48 V.

La commercialisation des nouvelles propositions diesel BMW commence en mars.

