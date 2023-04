En plus d’Obsession : la série mystère avec Indira Varma à voir sur Netflix

NETFLIX

L’actrice qui joue Ingrid Farrow dans Obsession a également joué dans une autre production Netflix. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi vous devriez le voir !

©NetflixIndira Varma a joué dans une autre série mystère sur la plateforme de streaming.

La semaine dernière, une série érotique à suspense est devenue la plus regardée de Netflix. Il s’agit de Obsession, la fiction avec Richard Armitage et Charlie Murphy qui propose une romance interdite plus que captivante. Parmi les membres de la distribution brille également Indira Varmaqui a dirigé une autre production incontournable sur la plateforme de streaming.

Dans Obsessionl’actrice britannique de 49 ans – qui a participé à des productions telles que Game of Thrones et Obi Wan Kenobi– donne vie à Ingrid Farrow. C’est l’épouse du protagoniste, qui se consacre à la maison et à leurs enfants. Son instinct lui permet de détecter que l’arrivée d’une nouvelle femme dans la famille pourrait modifier sa commande. Mais auparavant, Indira Varma a surpris avec un rôle très différent dans paranoïaque.

+ Paranoid, la série mystère avec Indira Varma sur Netflix

Créé en 2016, paranoïaque Il est venu sur Netflix pour raconter une histoire de crime qui vous laissera sur votre faim. La série créée par Bill Gallagher comportait huit épisodes d’environ 45 minutes qui se déroulent dans une petite ville fictive appelée Marshwell. A cette occasion, Indira Varma incarne Nina Suresh, une détective accompagnée de Michael Niles (Neil Stuke), Alec Wayfield (Dino Fetscher) et Bobby Day (Robert Glenister).

Ce groupe de chercheurs a une tâche ardue : reconstituer ce qui est arrivé au Dr Angela Benton lorsqu’elle a emmené son fils Luke, âgé de trois ans, au parc. Et c’est que pendant qu’elle regardait l’enfant jouer, elle a été agressée et poignardée par un homme au visage couvert. « Son comportement étrange et inquiétant est noté quelques instants avant l’attaque par le témoin oculaire Lucy Cannonbury. La version des événements de Lucy déclenche instantanément la sonnette d’alarme avec la dévouée et compatissante Nina, mais l’expérimenté Bobby est plus disposé à accepter le récit de Lucy sur le meurtre tragique.», indique le synopsis officiel.

L’aperçu se termine : « Au fur et à mesure que l’enquête s’approfondit et s’assombrit, les détectives se rendent compte qu’ils sont dans une gigantesque bataille avec un redoutable ennemi mondial dont les sombres agissements atteignent tous les coins du globe. Rempli d’humour et d’humanité, c’est une histoire de David et Goliath qui voit les héros de l’histoire affronter leurs propres démons personnels avant de pouvoir combattre le véritable ennemi.”.

