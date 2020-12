En plus d’être le créateur du Spectrum, Sir Clive Sinclair est entré dans l’histoire pour ces trois inventions étonnantes

Les hommes de science aux multiples facettes ne se sont pas éteints avec la Renaissance. Il est peu probable que quiconque se rapproche un peu du programme que Leonardo nous a laissé, mais il est surprenant de constater qu’il y a encore des inventeurs avec la ténacité et la ruse de ceux qui nous ont aidés à quitter le Moyen Âge et à embrasser l’ère moderne. Sir Clive Sinclair C’est l’un d’eux.

Les passionnés de technologie seront éternellement reconnaissants d’avoir semé la graine de l’informatique domestique populaire. Le Spectrum dans ses différentes incarnations n’était pas la machine 8 bits la plus performante d’un point de vue technique, mais grâce à son prix relativement modéré, de nombreux enfants et adolescents des années 80 ont pu avoir notre propre ordinateur personnel. Et à travers lui, nous découvrons une passion que beaucoup d’entre nous apprécient encore.

Le spectre est sans aucun doute l’ingéniosité pour laquelle Sinclair est admiré au-delà des frontières de son Angleterre natale, mais son héritage va bien au-delà de cet ordinateur personnel populaire. Et c’est qu’au cours de ses plus de cinq décennies de carrière, ce pionnier a mis sur le marché d’innombrables innovations qui à eux seuls la placent dans l’orbite des grands génies de la Renaissance.

Fait intéressant, Sinclair a avoué à de nombreuses reprises que les ordinateurs n’avaient jamais été son principal domaine d’intérêt. Il a toujours été plus attiré par d’autres disciplines, comme l’automobile ou les télécommunications, mais la microélectronique s’est imposée comme sa principale source de revenus depuis l’aube de sa carrière. Les trois innovations que nous allons collecter dans cet article n’ont en aucun cas été leurs plus grands succès commerciaux, mais lorsqu’elles sont arrivées sur le marché, elles ont été surprenantes par ont un énorme potentiel dont d’autres entreprises ont profité par la suite.

Sinclair Executive – La meilleure calculatrice de poche au monde

Le cœur de cette calculatrice, la première produite par Sinclair Radionics, la société que Sir Clive Sinclair a fondée en 1961, était une puce TMS1802 fabriquée par Texas Instruments. Ce circuit intégré était également en grande partie responsable de son design élégant car consommé dix fois moins que les puces utilisées par les autres calculatrices que l’on pouvait trouver sur le marché à cette époque.

L’exécutif est entré dans les magasins en 1972 avec un prix de 79,95 €, un chiffre qui équivaut à peu près à un peu plus de 1150 € aujourd’hui.

La première version de l’Executive est sortie en 1972 avec un prix de 79,95 €, un chiffre qui équivaut à peu près à un peu plus de 1150 € aujourd’hui. Ce n’était pas bon marché, mais même ainsi, à l’époque, il coûtait deux fois moins cher que d’autres calculatrices dotées de capacités similaires. Et Sinclair avait un avantage sur tous: pourrait être confortablement transporté dans votre poche. Autre jalon pour lequel cette calculatrice mérite d’être rappelée: elle a été la première à être produite en série.

Sinclair C5: le véhicule électrique unipersonnel des années 80

Sir Clive Sinclair a toujours été fasciné par les véhicules électriques, c’est pourquoi, au milieu des années 1980, il a utilisé le soutien financier que son succès sur le marché informatique lui avait donné pour développer un véhicule. entièrement électrique. Son modèle C5 a été présenté en 1985 comme une alternative urbaine aux voitures et motos (il ne pouvait être utilisé que par une seule personne), mais l’enthousiasme de son créateur cette fois fut de courte durée.

Le Sinclair C5 a atteint une vitesse de pointe de 24 km / h et une autonomie de seulement 32 km

Peu de temps après sa présentation, il a été vivement critiqué par les médias et les organisations automobiles qui l’ont testé pour sa sécurité douteuse et ses performances améliorées. En fait, le véhicule atteint une vitesse maximale de 24 km / h et une autonomie de seulement 32 km. Les ventes du C5 au cours de ses premiers mois de vie commerciale étaient bien inférieures à ce que Sinclair avait estimé, de sorte qu’il a été interrompu la même année de son introduction. Fait intéressant, aujourd’hui, ce véhicule compte des milliers d’adeptes qui le vénèrent pour ce qu’il était vraiment: une proposition en avance sur son temps.

A-bike: le vélo pliant à son meilleur

L’échec commercial retentissant du C5 a mis Sinclair Research au bord de la faillite. En fait, c’est l’une des raisons qui a conduit en 1986 à la vente à Amstrad des droits de la division informatique à laquelle appartenait le encore très populaire ZX Spectrum. Cependant, Sir Clive Sinclair n’avait aucune intention d’abandonner. En 2000, il a commencé à travailler avec le studio de design industriel de Hong Kong Daka à un vélo très léger et pliable qui avait une vocation urbaine marquée, et en 2006 les premières unités sont arrivées en magasin.

Lorsqu’il était plié, le vélo A ne mesurait que 67 × 30 × 16 cm, il a donc réussi à réduire son volume de 75%

La première version du A-bike était entièrement en aluminium et ne pesait que 5,7 kg. Certaines des personnes qui l’ont acheté ont affirmé qu’il n’était pas confortable, mais qu’il avait un atout qui n’était disponible pour aucun autre vélo sur le marché à ce moment-là: quand il était plié il mesurait seulement 67 × 30 × 16 cm, il a donc réussi à réduire son volume de 75%. La vie commerciale de ce vélo s’est prolongée jusqu’à nos jours grâce en grande partie à sa capacité à s’adapter aux changements des temps. En effet, fin 2015, une révision électrique est arrivée sur le marché, rendue possible grâce au soutien d’une campagne de mécénat Kickstarter réussie.

images | Prioryman | Adrian Pingstone | MaltaGC | Le téléchargeur | Amuro Lee