« En plus des films, le public cherche des expériences » : Sarah Hoch, directrice du GIFF

Dès le début de 2023, il a été immédiatement annoncé que le la 26e édition du Festival international du film de Guanajuato (GIFF) du 20 au 30 juillet. C’est une bonne nouvelle étant donné que la pandémie a affecté l’industrie cinématographique et est intervenue dans la façon dont le public consomme les contenus, ce qui se traduit par une résistance à retourner en salles ou à se rendre dans les festivals.

En tant que l’un des festivals les plus pertinents du Mexique, le GIFF continuera à se développer et à se réinventer avec les lignes directrices établies par l’époque actuelle, mais sans négliger son essence. De même, il célèbre que quatre producteurs mexicains boursiers du festival assistent au Rotterdam Lab du Festival international du film de Rotterdam pour se former. Ils sont Paulina Villavicencio, Abril López, Fernanda Galindo et Daniel Lostaunau.

Pour parler de ce qu’est le GIFF vis-à-vis de sa nouvelle édition et de la valeur qu’il a dans l’offre cinématographique nationale, ainsi que dans le travail journalistique, dans Spoiler, nous avons discuté avec Sarah Hoch, sa réalisatrice.

Entretien avec Sarah Hoch, Directrice du GIFF

Commencer l’année avec l’annonce d’une nouvelle édition du GIFF est une bonne nouvelle car il est de plus en plus difficile d’organiser et de préserver un festival de cinéma. Comment accéder au numéro 26 ?

L’année dernière, nous avons fait une revue spéciale sur la façon dont le cinéma mexicain a changé au cours des 25 dernières années. Nous croyons que non seulement le cinéma national, mais aussi l’industrie cinématographique mondiale est dans une tournant très particulier que l’on ressent dans les festivals. Deux questions se sont posées : où nous regardons des films et comment nous regardons des films. Avec la période post-pandémique, de nombreuses personnes ont choisi la maison pour regarder des films. Ce sont des questions sur lesquelles nous avons réfléchi et nous avons commencé à générer des idées pour nous réinventer dans cette nouvelle période après les changements de consommation survenus lors de la pandémie.

Quels changements avez-vous remarqués ou perçus dans le public qui se rend à un festival de cinéma comme le GIFF pour voir un contenu différent de ce qu’il trouve dans les salles ou les plateformes commerciales ?

Je me souviens qu’en 1997, il y avait très peu d’options pour voir des films. A cette époque on sortait tout juste d’une crise, les salles étaient en grève et la production était quasi nulle. Nous avons commencé par accepter du contenu dans différents formats, ce qui était tabou et mal vu à l’époque. Mais cela a permis un boom des courts métrages pour que ces réalisateurs puissent plus tard faire des longs métrages. On a frappé à la porte pour que des fonds soient alloués à la production et on a ouvert des portes pour des coproductions, c’est-à-dire pour chercher des alliances avec d’autres industries.

Avec cela, nous avons réussi à rendre les emplois mexicains accessibles à un plus grand public et à savoir ce qui se faisait. Ils se sont intéressés non seulement aux longs métrages, mais aussi aux courts métrages et plus tard aux documentaires. Puis est venu l’intérêt de voir des productions étrangères qui n’atteignaient pas les salles commerciales.

Aujourd’hui, en plein milieu de l’année 2023, avec la possibilité d’accéder à des contenus sur différentes plateformes, l’apparition du coronavirus a contraint le public à rester chez lui et à opter pour cette forme de consommation. Avec la réactivation, nous sommes confrontés à cette question, à savoir comment ce public est réintégré à la fois dans les salles et dans les festivals.

Actuellement, il y a encore un public qui a l’idée que les festivals de cinéma sont exclusivement réservés aux gens de l’industrie cinématographique, ou des événements dans lesquels sont projetés des films purs « lents », « ennuyeux » avec des intrigues incompréhensibles. Comment le rapprocher du GIFF et découvrir qu’il n’en est rien ?

J’ai l’impression que le public recherche, en plus d’un film, des expériences. Même si on leur offre la possibilité d’échanger avec des acteurs et de boire une bière avec les réalisateurs des films, cela ne suffit pas pour le moment. Et ce n’est pas suffisant pour remplir les salles des fêtes.

En ce sens, au GIFF, nous essayons de fournir au spectateur et aux participants ces expériences. Par exemple, nous sommes les premiers producteurs de réalité virtuelle du pays. Nous avons une section sur les nouvelles technologies pour la production virtuelle. Cette année, nous franchissons le pas vers l’intelligence artificielle, qui est un sujet qui va bouleverser l’industrie cinématographique. Il le fait déjà dans des domaines tels que le design, l’art, l’écriture. Nous nous déplaçons pour savoir où vont les audiences.

Nous continuerons à offrir des expériences telles que regarder des films dans des panthéons, dans des espaces emblématiques de Guanajuato qui ne sont pas exactement des salles de cinéma, et c’est parce qu’un festival vous permet également d’être un touriste, c’est-à-dire de voir des endroits à l’endroit où ça se passe..

Quel rôle le journalisme et la critique cinématographique jouent-ils dans la séparation ou le rapprochement de ces publics ? Le message journalistique et critique est complètement différent de celui émanant d’un influenceur ou d’un youtubeur par exemple. Après tout, nous sommes aussi publics.

Nous sommes un festival de formation. Nous formons des critiques de cinéma et nous avons un espace réservé à la critique. Dans notre cas, nous célébrons les critiques et considérons qu’ils sont un lien privilégié entre le film et le public. Le cinéma, ce n’est pas seulement remplir les salles, ou générer la polémique sur les réseaux sociaux.

En ce qui concerne la critique, nous la respectons car les critiques nous ont aidés à former des jeunes et des talents qui veulent écrire, principalement la critique de cinéma. Il y a aussi d’autres enfants qui veulent écrire de manière responsable sur le cinéma, que ce soit des histoires, des chroniques ou des reportages. C’est là qu’intervient le journalisme. C’est une partie vitale des festivals et pour le public lui-même qui cherche à élargir son information ou son intérêt. Couvrir des tapis rouges a son charme et il y a un public qui aime en entendre parler.

Nous ne diminuons pas non plus ceux qui génèrent du contenu pour les réseaux, car il s’agit d’un lien qui se connecte à des sujets tels que la mode ou la musique, ainsi qu’aux premières de films. Rien ne se soustrait, tout s’additionne pour que nous restions en force sans négliger notre vision.

