En plus d’Entrevías, Netflix propose ces 3 séries de 8 épisodes que vous allez adorer

En moins d’un mois et grâce à son arrivée à Netflix, entrevías est devenu l’une des dernières sensations mondiales. La série, avec José Coronado, venu directement d’Espagne avec une intrigue complètement captivante. C’est le 20 mai que la fiction et ses huit épisodes sont arrivés chez le géant du streaming, captivant des milliers de personnes à travers le monde qui attendent toujours la deuxième saison.

Cependant, il n’y a toujours pas de nouvelles de l’arrivée de nouveaux épisodes de entrevías à Netflix. Cela est dû au fait que ce n’est que le 17 mai, quelques jours seulement avant sa première sur la plateforme, que les derniers épisodes de cette bande ont cessé d’être diffusés à la télévision espagnole. C’est-à-dire que tout indique que ce ne sera qu’en juillet prochain qu’ils seront ajoutés au catalogue du service à la demande.

A tel point que, pour ne pas rater entrevíasdepuis spoilers Nous avons les meilleures options pour le week-end. Il y a trois séries qui, comme cette production, n’ont que huit épisodes et sont idéales pour profiter des jours de congé. Bien entendu, il convient de noter qu’un seul d’entre eux est nouveau et vient de sortir, mais les autres ont été publiés entre 2020 et le mois dernier.

+ En plus d’Entrevías : les 3 séries de 8 épisodes qu’il ne fallait pas manquer ce week-end :

3. Ne parlez pas à des inconnus :

C’était le 30 janvier 2020 lorsque Netflix a ajouté à son catalogue ne parle pas aux étrangers. Mettant en vedette Hannah John Kamen, cette bande se compose de seulement huit épisodes qui ont choqué tout le monde. Combinant drame, mystère et action, une histoire complètement surprenante a été créée, étant l’une des idées les plus originales à ce jour.

Synopsis: Adam Price est un homme heureux avec une belle famille et une femme qu’il aime. Mais un jour, tout bascule pour lui lorsqu’un inconnu lui confie un secret sur la mère de ses enfants qui le laisse sans voix. Et, sans aucun doute, le fait d’avoir parlé à un inconnu le plonge dans un monde dangereux de mensonges et de tromperies.

2. De nouveaux sommets :

Pour les fans de romance et de drame, nouvelles hauteurs C’est l’option parfaite pour profiter de ce week-end. Cette série, pleine de drame et d’amour familial, met en vedette Julian Koechlin et a l’assaisonnement parfait pour comprendre à quel point la vie quotidienne peut être préjudiciable lorsque tout change. En seulement huit épisodes, cette histoire laisse des messages du premier au dernier chapitre et mérite des applaudissements.

Synopsis: Zurich Michi Wyss vit à plein régime : il est consultant en affaires et bourreau de travail. Mais un jour, il reçoit un appel qui le prend par surprise et l’oblige à suivre une autre voie : son père se suicide et il est contraint de retourner à la ferme familiale pour s’occuper de tout. Bien que, avec l’aide de sa mère, de sa grand-mère et de ses frères et sœurs, Michi commence également à se demander comment sauver la ferme endettée et ne pas réaliser les plans du maire. Il s’agit d’une famille qui marche sur la ligne tendue entre la ville et la campagne face aux sérieux défis de l’agriculture moderne et de l’industrie laitière.

1. Bogen : royaume, puissance et gloire :

C’est l’une des dernières séries à atteindre Netflix. En fait, il a été créé hier, le 2 juin, la première saison qui contient huit épisodes. Cette fiction regorge de drames abordant certains des principaux problèmes politiques de l’époque actuelle dans le monde. Cela inclut bien sûr la crise du changement climatique, en se concentrant sur la façon dont tout cela affecte les gens personnellement et professionnellement.

Synopsis: Cette série fait suite à Borgen et marque le retour du thriller politique en proposant de démasquer la politique danoise de l’intérieur. Désormais Birgitte Nyborg est la nouvelle ministre des Affaires étrangères, étant la première de son pays, et elle n’aura d’autre choix que de prendre en charge un différend diplomatique avec le Groenland. Un événement marque le début d’un conflit international qui aide Nyborg à comprendre que s’il est une superpuissance internationale, son pays sera toujours perdant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂