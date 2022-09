En plus de The Leader, ce sont les prochains méchants qui apparaîtront dans Marvel

merveille

Tout semble indiquer que The Leader arrivera dans l’univers cinématographique Marvel, mais il n’est pas le seul méchant qui apparaîtra bientôt. Qui rejoint ?

©IMDBNamor dans Wakanda pour toujours

Lors des événements de elle hulk il y a un personnage mystérieux qui recherche le matériel génétique de Jennifer Walters avec des motifs qui n’ont pas encore été révélés. D’après les rumeurs qui circulent sur Internet, ce personnage serait Le chefun méchant Hulk renommé qui sera l’antagoniste dans capitaine amérique 4 avec un groupe de hulks créé à partir de Jen et qui répondra à ses ordres.

Ce n’est pas le seul méchant que les prochains épisodes de la Univers cinématographique Marvel Ils nous préparent. La matière sur laquelle reposent ces films, les romans graphiques, compte d’innombrables personnages adaptables au septième art et les équipes créatives de Kévin Feig Ils font un excellent travail à cet égard. voyons plus « mal » du MCU.

+Les nouveaux méchants Marvel

.4. Kang le conquérant

Il sera le principal méchant de La saga multivers. Il existe de nombreuses versions de ce personnage comme celui que nous avons vu dans la série Loki connu sous le nom de Celui qui reste, un personnage qui protégeait Chronologie sacrée jusqu’à ce qu’il soit tué par la variante féminine du dieu de la tromperie et que le chaos du multivers commence. Il affrontera les Avengers dans La dynastie Kang et apparaîtra dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

.3. Namor

C’est un mutant qui dirige Talocan, une nation sous-marine inspirée de la mythologie aztèque comme on peut le voir à l’œil nu dans le regard de Tenoch Huerta lors des images de l’avancée de Panthère noire : Wakanda pour toujours. Il a des pouvoirs tels que la capacité de survivre sous l’eau, une grande force et une grande endurance, et dans les romans graphiques, il peut voler, bien que nous ne connaissions pas ce dernier dans sa version cinématographique.

.deux. Le Haut Évolutif

Il a développé son intelligence jusqu’à la limite supérieure du potentiel humain et est le seul être humain dont l’intelligence et les connaissances ont été répertoriées comme équivalentes à certaines entités cosmiques. Grâce à l’expérimentation sur son propre génome, il a amélioré son cerveau et créé un exosquelette cybernétique. Le Haut Évolutionnaire a démontré des pouvoirs divins. Son exosquelette lui offre un degré de protection incroyable contre les attaques et lui assure également une assistance vitale. apparaîtra dans Les Gardiens de la Galaxie Tome 3.

.1. docteur condamné

Tôt ou tard, Victor Von Doom doit apparaître dans le Univers cinématographique Marvelsurtout quand on considère les titres à venir dans la phase 6 du MCU comme Les quatre Fantastiques Oui Avengers : Guerres secrètes, des histoires qui, dans les romans graphiques, sont fortement liées à ce personnage. Le docteur Doom possède une armure de combat ultra-puissante et est un scientifique remarquable. En plus d’être un génie scientifique et un inventeur, Doom est également un sorcier très puissant. Magie plus science… qu’en pensez-vous ?

