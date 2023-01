En plus de « The Last of Us » : les 7 meilleures séries qui sont des adaptations de jeux vidéo

La série « Le dernier d’entre nous » est une adaptation de Jeu vidéo Naughty Dog du même nom. En ce sens, de nombreux fans de la production originale étaient inquiets, car ils souhaitaient que le projet télévisé de HBO respecter l’essence de l’œuvre première.

Heureusement, la fiction a été supervisée par Neil Druckman et, en plus de se démarquer sur le plan technique, le travail de ses acteurs n’est pas passé inaperçu : Pierre Pascal, Bella Ramsey et tout le casting a brillé sur scène.

Voulez-vous connaître d’autres programmes similaires qui ont le soutien du public et des critiques ? Ensuite, découvrez les 7 meilleures adaptations de jeux vidéo, en plus de la série HBO « Le dernier d’entre nous ».

QUELLES SONT LES MEILLEURES ADAPTATIONS DE JEUX VIDÉO À LA TÉLÉVISION ?

7. « Sonic Prime »

« Sonic Prime » est une série animée de 2022 basée sur le célèbre jeu vidéo « Sonic l’hérisson » de SEGA. Il s’agit d’une production créée par Man of Action, décrite comme familière, divertissante et amusante. Il est disponible via Netflix.

Synopsis: Lorsqu’une bataille avec le Dr Eggman détruit l’univers, Sonic court contre le temps à travers des dimensions parallèles pour retrouver ses amis et sauver le monde.

6. « Auréole »

Halo : la série est une adaptation de la saga de jeux vidéo créée par Joseph Staten et 343 Industries. Il a 10 épisodes et étoiles Pablo Schreiber et Natascha McElhone. Actuellement, ils sont dans le catalogue de ParamountPlus.

Synopsis: Master Chief, un super-soldat cybernétiquement amélioré, défend l’humanité contre le Covenant extraterrestre au 26ème siècle.

5. « Le sorceleur »

« Le sorceleur » est une série créée par Lauren Schmidt qui a créé sa saison 1 en 2019. Ses premiers épisodes mettaient en vedette Henry Cavilljusqu’à ce qu’il soit annoncé qu’il serait remplacé par Liam Hemsworth dans la troisième partie du récit. Il est disponible sur Netflix.

Synopsis: Geralt de Riv, le légendaire sorcier chasseur de monstres, gravite inexorablement vers son destin dans un monde de tourments et de trahisons humaines.

4. « Le dogme du dragon »

le dogme du Dragon est l’adaptation animée du célèbre jeu vidéo Hideaki Itsuno et Capcom. Ses 7 chapitres ont été réalisés par Shin’ya Sugai et sont dans le catalogue Netflix.

Synopsis: Ethan est ressuscité avec une soif de vengeance et s’en prend au dragon qui a pris ce qu’il aimait le plus. Mais à chaque démon auquel il fait face, il perd un peu de sa précieuse humanité.

3. « Castlevania »

« Castlevania » est basé sur le jeu vidéo classique konami. Il a créé sa première saison en 2017 et, depuis lors, la série créée par Warren Ellis a publié 4 épisodes sur la plateforme de streaming Netflix.

Synopsis: Un tueur de vampires se bat pour sauver une ville assiégée par une armée de bêtes contrôlées par Dracula.

2. « Cyberpunk : Edgerunners »

Série animée notable basée sur le jeu vidéo « Cyberpunk 2077 » de CD Projekt RED et Mike Pondsmith. Créé par déclencheur de studio, Il a 10 chapitres disponibles sur Netflix.

Synopsis: Dans une réalité dystopique en proie à la corruption et aux implants cybernétiques, un jeune homme talentueux et impulsif tente de devenir un mercenaire.

1. « Arcane : League of Legends »

« Ésotérique » est une production primée se déroulant dans l’univers de « League of Legends », qui explore les origines de deux champions emblématiques et d’une ville au bord de la guerre. Elle a remporté 9 Annie Awards grâce à sa proposition créative. Vous pouvez le regarder, via Netflix.

Synopsis: Alors que la discorde sépare les villes jumelles de Piltover et Zaun, deux sœurs s’affrontent dans une guerre féroce entre technologies magiques et croyances opposées.