En plus de parier sur les tramways. BMW veut simplifier son portefeuille de produits

La nouvelle stratégie de BMW simplifiera le portefeuille de produits pour augmenter la marge opérationnelle et le pari comprendra également des investissements dans les véhicules électriques.

Il y a quelques années à peine, la stratégie de BMW était d’avoir une gamme de produits très large, qui comprenait, par exemple, une berline Série 3, un break et un Gran Turismo, en plus d’une Série 4 Coupé, Cabriolet et Grand Coupé. Cela, rappelez-vous, c’était en 2014.

Fondamentalement, ces modèles ne différaient pas de manière significative. Il n’est pas étonnant que la marque allemande ait désormais décidé de simplifier son portefeuille de produits pour obtenir une marge opérationnelle plus élevée.

Selon l’administrateur financier de BMW, Nicolas Peter, ce pari s’accompagnera d’un fort investissement dans la technologie d’électrification.

Malgré la baisse des ventes en raison des restrictions, Nicolas Peter a déclaré à . que « si l’activité recommence à se redresser après la mi-février, nous pourrons obtenir des résultats raisonnables au premier trimestre ».

Faire face à l’avenir sans aide extérieure

Autres facteurs qui peuvent aider BMW à revenir à une marge opérationnelle pré-pandémique de 8% à 10%: l’accord sur le Brexit et l’augmentation de sa participation dans la joint-venture chinoise de 50% à 75% en 2022.

« Nous ne parlons pas d’un avenir lointain, mais c’est l’objectif que nous cherchons systématiquement à court terme », a ajouté le responsable bavarois de la marque.

Nicolas Peter estime que si l’industrie automobile sera en mesure de renforcer la consolidation alors que les marques cherchent à atteindre les objectifs d’électrification et d’émissions, BMW sera en mesure de s’attaquer à cette transition sans aucune aide extérieure.

L’avenir de BMW est lié à l’électrification

« Nous sommes convaincus que nous serons capables de le faire seuls ».

Les véhicules électriques étant chers à produire et représentant encore un pourcentage relativement faible des ventes, ils sont encore moins rentables.

Déjà en 2023. BMW veut augmenter le poids des voitures électriques de 8 à 20%

«C’est pourquoi l’investissement est si important. Nous devons trouver des moyens de réduire les coûts, notamment avec les cellules et les batteries », a-t-il souligné.

Dans un avenir relativement proche, la stratégie de BMW est moins complexe. Cela signifie moins de variantes de moteur et d’options pour différents véhicules, à savoir ceux avec moins de demande. Il n’est pas surprenant qu’un ou moins de modèles vendus soient également abandonnés.

