En plus de Making Anna Up: La série Netflix sur un véritable escroc avec également Julia Garner

Netflix

Ce n’est pas la première fois que l’actrice fait partie d’une fiction de ce style et vous pouvez le voir en ce moment sur la plateforme. Regardez ce que c’est !

©USANetworkAinsi que Making Anna Up: La série Netflix sur un véritable escroc avec également Julia Garner.

Julia Garnier commencé 2022 de la meilleure des manières avec le service de streaming Netflixpuisqu’en janvier la première partie de l’ultime saison de Ozark et en février sa nouvelle série est arrivée, Inventer Anna. La deuxième production mentionnée suit un escroc dans la vraie vie, tout comme un autre titre qui en faisait partie par le passé et que vous pouvez également retrouver sur la plateforme.

Apparemment, ce sont le type d’histoires qui attirent la jeune actrice et, en 2018, elle faisait partie du casting principal de sale jean. Cette émission de 16 épisodes sur deux saisons a été créée par Alexandra Cunningham, basée sur le podcast du même nom de Christopher Goffard. Là, elle a joué Terra Newell dans le premier volet de cette émission dramatique, policière et d’anthologie.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Serie antológica de crímenes reales en ocho partes basada en el podcast homónimo del Los Angeles Times. Este atractivo, provocador y aterrador thriller narra la historia real de una relación romántica por Internet que fue volviéndose cada vez más peligrosa hasta acabar copando titulares y conmoviendo al monde entier ».

Étant une anthologie, chaque saison a une histoire et un casting complètement différents. En plus de Garner, ses épisodes ont également joué Connie Britton, Eric Bana et Junon Temple. Ils avaient également des acteurs récurrents, tels que Jean Smart, Keiko Agena, Jake Abel, Julie Dretzin, Vanessa Martinez, Judy Reyes, Kevin Zegers, Joe Tippett, Sprague Grayden, David Barrera, Lindsey Kraft, John Getz et Joelle Carter.

Lors de sa sortie en mars, les avis reçus étaient mitigés : 70% d’approbation sur Rotten Tomatoes et 58 sur 100 sur Metacritic, considérant que le meilleur était dans leurs performances. Pour la deuxième saison, les avis étaient plus favorables et on croyait que la prochaine étape était une troisième partie, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune nouvelle sur sa suite.

