En plus de La Venganza de las Juanas, l’autre série de Renata Notni que vous pouvez voir sur Netflix

La fiction mexicaine attire toute l’attention des utilisateurs de Netflix. La plateforme a déjà quelques succès tels que Contrôle Z ou Qui a tué Sara, tous deux du même pays. Et maintenant, il y a tout juste une semaine, il est sorti La revanche des Juanas, qui fait déjà fureur sur la plateforme. Avec une saison de 18 épisodes, cette série a rassemblé tellement de fans qu’elle a même détrôné The Squid Game.

« Cinq femmes portant la même tache de naissance ont entrepris de découvrir la vérité sur leur passé et de découvrir une toile tragique de mensonges tissée par un personnage puissant», indique le synopsis officiel de La revanche des Juanas. La bande met en vedette Sofía Engberg, Oka Giner, Juanita Arias, Zuria Vega et Renata Notni elle-même.

Bien que les cinq interprètes aient une carrière imbattable au Mexique, la vérité est que Renata Notni était celle qui a recueilli le plus d’adeptes. L’actrice est actuellement l’une des plus importantes de l’industrie cinématographique mexicaine. De plus, petit à petit, l’artiste a commencé à s’imposer comme l’une des favorites au monde, puisque ce n’est pas la première fois qu’elle apparaît sur Netflix.

Il y a quelques mois, la plateforme a ajouté à son catalogue Le Dragon : le retour d’un guerrier. Bien que la fiction compte deux saisons de plus de 20 chapitres chacune, c’est une histoire digne d’admiration. Bien qu’il ne soit pas originaire du géant du streaming, il est désormais disponible dans toute l’Amérique latine et ses acteurs se sont catapultés vers une renommée internationale.

Le Dragon : le retour d’un guerrier a l’Argentin Sebastián Rulli dans la peau de Miguel Garza Martínez. De son côté, Renata Notni, incarne Adela Cruz, l’amoureuse du protagoniste et qui prend une place très importante au fur et à mesure que l’intrigue avance. Avec une mise en scène qui dépasse le magnifique, cette bande est idéale pour en profiter pour faire un marathon.

L’histoire tourne autour d’un jeune homme nommé Miguel Garza, qui a grandi au Japon avec les Yakuza, mais qui est mexicain et vient d’une famille de trafiquants de drogue. Son grand-père, le chef du cartel, le tient à l’écart de la vie criminelle, jusqu’à ce qu’il le fasse venir car le moment est venu pour lui d’hériter de son héritage. Spécialiste de l’économie et homme honorable, le protagoniste est chargé d’éliminer la violence liée à la drogue, mais tout change quand Adela Cruz apparaît dans sa vie. Ce chauffeur Uber le rencontre, par art du destin, et brise toutes ses pensées rétrogrades.

