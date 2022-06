En plus de La Colère de Dieu : l’autre thriller réalisé par Sebastián Schindel sur Netflix

in

Sebastián Schinel a atteint le sommet des vues de Netflix grâce à The Wrath of God et si vous êtes intéressé par ce réalisateur, nous vous apportons ici un autre film avec un ton similaire.

©NetflixEn plus de La Colère de Dieu : l’autre thriller réalisé par Sebastián Schindel sur Netflix.

Ces dernières années, l’expansion internationale du service de streaming Netflix a atteint l’Argentine avec de nombreuses productions qui ont eu un grand impact sur les abonnés. La dernière version était La colère de Dieufilm réalisé par Sébastien Schindel qui est arrivé au catalogue il y a moins d’une semaine et figure déjà dans le Top 10 des plus regardés au monde. Tant que cette rage dure, voici une recommandation à ne pas manquer.

Schindelqui est également producteur, scénariste, directeur de la photographie et monteur, est actif dans l’industrie nationale depuis plus de 20 ans, à partir de 2001 avec son premier film, rerum Novarum. Le reste de sa filmographie est complété par Que ce soit rock, Wings world, Le gratte-ciel latin, Le motif : radiographie d’un crime Oui Le fils. En 2020, il a de nouveau agréablement fait tourner les têtes avec crimes familiauxun film que vous pouvez voir en ce moment sur la plateforme.

Ce film, qui mêle à la fois drame et thriller, suit Alicia, une mère désespérée qui va faire l’indicible pour empêcher son fils Daniel d’être emprisonné pour la tentative de meurtre de son ex-femme. Au milieu de tout ce processus, il découvre un complot secret qui va complètement changer sa vie et la transformer en cauchemar. Son casting était composé de : Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Sofía Gala, Benjamin Amadeo et Paola Barrientosentre autres.

Le film a été un succès complet lors de sa première en Netflix, car les critiques positives ont fait grimper le nombre de visionnages à l’époque. De plus, au fil du temps, de grandes reconnaissances sont venues, comme avoir été choisi pour représenter le pays aux prix Goya. L’une des principales raisons de leur succès est la manière dont ils ont abordé la question de la violence à l’égard des femmes, avec le soutien de l’Organisation internationale du travail et d’ONU Femmes.

Les plans de la production devaient sortir en salles, mais la pandémie de coronavirus les a amenés à rechercher un marché alternatif pour s’adapter à la situation mondiale, où les gens ne pouvaient pas aller en salles. Pour cette raison, il est sorti le 19 août 2020 gratuitement sur la plateforme Cine.Ar et un jour plus tard, il a atteint Netflixoù il est disponible et vous ne pouvez pas vous empêcher d’y jeter un œil après La colère de Dieu.

