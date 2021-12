En plus de La Casa de Papel : 3 bijoux Netflix qui ont triomphé en 2021

De loin, Netflix est devenu le géant du streaming. Cette société, dirigée par Ted Sarandos et Reed Hastings, a innové dans la façon de regarder des films et des séries dans le confort de son foyer. Avec près de 20 ans en vigueur et une dizaine d’installations en Amérique latine, la plateforme est basée dans plus de 200 pays et continue d’être l’une des plus choisies lorsqu’il s’agit de regarder des productions cinématographiques.

En réalité, Netflix est l’une des nombreuses plateformes qui parvient à garder ses téléspectateurs piégés par sa stratégie de renouvellement de son contenu chaque mois. Entre films et séries, le service à la demande crée de nouvelles productions pour que ceux qui le choisissent comme plateforme de prédilection puissent profiter de différents produits.

Cependant, la vérité est que parmi tous les succès qu’il a remportés cette année, en comptant la dernière saison de Le vol d’argent, Netflix Il a trois joyaux qui ont triomphé en 2021. Et, avant la fin de l’année, si vous ne les avez pas encore appréciés, de Spoiler nous vous les rappelons.

3 joyaux Netflix qui ont fait les choses en grand en 2021 :

3. Ombre et os :

C’est l’une des séries Netflix qui combine le mieux drame et fantastique. Il est arrivé sur la plateforme le 23 avril et, compte tenu de l’énorme répercussion qu’il a eu lors de sa première, il a été renouvelé pour une deuxième saison. On ignore encore quand il sortira, mais le tournage de celui-ci a déjà commencé, il sera donc probablement publié en 2022.

Le synopsis officiel de la plate-forme se lit comme suit : « Shadow and Bone nous place dans un monde dévasté par la guerre, où un soldat orphelin découvre qu’elle possède un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé pour libérer son pays. En raison de la menace monstrueuse qui se profile dans l’ombre, Alina est chassée de tout ce qu’elle sait pour s’entraîner au sein d’une armée de sorciers d’élite connue sous le nom de Grisha. Mais alors qu’il lutte pour affiner son pouvoir, il découvre que les alliés et les ennemis ne sont pas si différents et que rien dans ce monde luxueux n’est ce qu’il semble.”.

2. Douce fille :

C’est l’un des films les plus récents de la plateforme. Il a été créé le 20 août et met en vedette Jason Momoa. L’acteur, cette fois, se lance dans l’un des plus grands drames de sa carrière en jouant le père de famille dévoué, Ray Cooper.

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « Ray Cooper, un père de famille dévoué, jure de traduire en justice la société pharmaceutique responsable du rappel d’un médicament qui aurait pu sauver la vie de sa femme, qui se meurt d’un cancer. Mais lorsque la recherche de la vérité conduit Ray dans une rencontre mortelle qui le met lui et sa fille Rachel en danger, sa mission se transforme en un désir de vengeance pour protéger sa famille restante.”.

1. Choses à nettoyer :

Il est sorti sur Netflix le 1er octobre. Cette mini-série, avec seulement 10 épisodes, a fait sensation dans le monde entier pour sa combinaison d’humour et de drame dans une histoire aussi tragique que celle du protagoniste. Cette histoire vraie mettait en vedette Sarah Margaret Qualley, qui jouait Alexandra et se distinguait par sa performance.

Le synopsis officiel dit : « Things to Clean raconte l’histoire d’Alex, une mère célibataire qui fait le ménage juste pour joindre les deux bouts alors qu’elle cherche à échapper à une relation abusive et à lutter contre l’itinérance pour donner à sa fille Maddy une vie meilleure. À travers le regard brut et humoristique d’une femme désespérée mais déterminée, cette série explore la force inspirante et inébranlable d’une mère« .

