En plus de Dreamland : 2 films de Jason Momoa à voir sur Netflix

Jason Momoa vient de se lancer Le pays des rêves sur Netflix, mais il a aussi d’autres productions sur la plateforme. Connaissez-les.

il y a quelques heures Netflix a sorti un film pour toute la famille : Le pays des rêves. Protagonisée par Jason Momoa ce film relie une histoire de rêves et de leurs complexités à l’amour, au dévouement, à la perte, au chagrin et à l’enfance. Sans aucun doute, un message profond digne de tout enfant. Et, de plus, l’une des meilleures choses à propos de cette histoire était son protagoniste, qui a fait un travail sans précédent.

Cependant, pour de nombreux fans, Jason Momoa possède plus de rôles d’action que de films comme Le pays des rêves. Tel est le cas que, depuis spoilers, nous vous proposons deux longs métrages qui n’ont rien à voir avec ce film et qui mettent également en vedette le même acteur. Ces films sont un succès sur Netflix et ne cessent de croître, notamment grâce à l’excellent travail que l’interprète a fait dans chacun d’eux.

+ 2 films avec Jason Momoa à voir sur Netflix :

L’exécuteur :

Cette production a été initialement lancée en 2012 et a une durée de 91 minutes où l’action, le crime et le drame prédominent. Il convient également de noter qu’il a un casting prometteur auquel non seulement participe Jason Momoamais il y a aussi des acteurs comme Sylvester Stallone, Sarah Shahi et bien d’autres.

Synopsis officiel : « Un jeune flic de Washington et un tueur à gages chevronné de la Nouvelle-Orléans font équipe pour retrouver qui a tué leurs potes. »

Gentille fille:

C’est l’une des bandes les plus connues de Jason Momoa sur Netflix, mais aussi l’un des meilleurs. Ce film est sorti en 2021 et a une durée de 96 minutes où l’action, la famille et la vengeance sont également les intrigues principales. Et, à son tour, il a des personnalités telles que Adria Arjona, Manuel García Rulfo et plus encore.

Synopsis officiel : « Ray Cooper, un père de famille dévoué, jure de traduire en justice la société pharmaceutique responsable du retrait du marché d’un médicament qui aurait pu sauver la vie de sa femme (Adria Arjona), qui se meurt d’un cancer. Mais lorsque la recherche de la vérité par Ray le conduit à une rencontre meurtrière qui le met lui et sa fille Rachel (Isabela Merced) en danger, sa mission devient un désir de vengeance pour protéger la famille qu’il a quittée. « Sweet Girl » est réalisé par Brian Andrew Mendoza et met en vedette Justin Bartha, Amy Brenneman, Manuel García-Rulfo, Raza Jaffrey, Lex Scott Davis et Michael Raymond-James.

