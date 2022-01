En plus de Carolina Ramírez, l’autre acteur de La Reina del Flow qui est dans De Brutas, Nada

in

Il n’y a pas que l’actrice de Yeimy Montoya Vélez qui brille dans la série colombienne. Découvrez qui est l’interprète qui a rejoint la fiction originale d’Amazon Prime Video.

© Télévision CaracolActeur de La Reina del Flow qui apparaît également sur Prime Video.

Parmi les tendances de Netflix, il y a une production qui semble impossible à détrôner sur la plateforme. On parle de La reine du flux, la feuilleton colombien qui a commencé à diffuser en 2018 via Caracol Televisión. Son arrivée dans le streaming fait d’elle une icône en Amérique latine, tant dans l’histoire que chez les acteurs eux-mêmes. C’est le cas de Caroline Ramirez, qui brille également aux côtés d’un autre acteur dans De Brutas, rien. Pouvez-vous imaginer qui c’est?

Il s’agit de Carlos Torres, l’acteur qui donne vie à Carlos Cruz Martinez, que nous connaissons aussi sous le nom Charly coule. Mais juste au moment où Ramírez enlève son costume Yeimy Montoya Velez sur Netflix pour donner vie à Hannah Larrea dans la production mexicaine de Amazon Prime Vidéo, l’acteur donne vie à juillet dans cette fiction qui mêle drame et comédie. Ici, on vous dit tout sur la série.

Si vous avez apprécié les nouveaux épisodes de La reine du flux dans le N rouge, vous ne pourrez pas manquer De Brutas, rien. Cette série mexicaine – de Sony Pictures – est née d’une adaptation d’un scénario d’Isabella Santodomingo. Avec Tessa Ía et Christian Vázquez Dans les rôles principaux, le reste de la distribution est complété par les deux acteurs du moment en Colombie, aux côtés de Marimar Vega, José Pablo Minor, Oswaldo Zárate, Julián Román et Diana Bovio.

L’histoire commence quand, après la trahison de son fiancé, Cristina cherche une colocataire. C’est ainsi qu’il rencontre Alejandro, qu’il accepte en croyant qu’il est gay. Mais lorsqu’il décide de lui avouer la vérité, il est trop tard car ils sont complètement amoureux. C’est ainsi que la deuxième saison est arrivée sur Amazon Prime Video en 2021, où de nouvelles relations, amitiés et – comme d’habitude – des mensonges auxquels personne ne peut échapper.

C’est ainsi qu’apparaît Carlos Torres, le Colombien qui donne vie à Julio. Dans le dernier opus, il rencontre Cristina dans une maison de retraite et leur relation peut devenir un peu étrange. Ce n’est qu’une production de plus dans la liste des rôles que l’acteur accumule avec seulement 33 ans, se démarquant parmi eux Aimer et vivre, Francisco le mathématicien, Bad Girls Oui Urgences.

