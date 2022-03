En plein succès de The Batman, DC Comics a confirmé un nouvel acteur pour le super-héros

Warner Bros.

La société de production a dévoilé les détails de son prochain projet et l’une des grandes stars d’Hollywood jouera le rôle du chevalier de la nuit.

© GettyEn plein succès de The Batman, DC Comics a confirmé un nouvel acteur pour le super-héros.

homme chauve-souris est le nouveau film qui est devenu un phénomène mondial en gagnant plus de 250 millions de dollars lors de son premier week-end, ce chiffre devrait donc augmenter dans les prochains jours. Alors que Warner Bros. profite de ce succès retentissant, de DC Comics ils ont officialisé l’imminent interprète du super-héros mythique et surpris certains fans.

Robert Pattinson a joué le rôle dans le récent projet du personnage, réalisé par Matt Reeves. Nous y avons vu le célèbre veilleur de nuit pendant sa deuxième année lutter contre le crime et la corruption à Gotham City, ainsi que faire face au tueur en série The Riddler. Le film est sorti en salles vendredi dernier, le 4 mars 2022, mais les fans du Dark Knight ne devraient pas attendre longtemps pour en profiter à nouveau.

+ DC Comics a présenté le nouveau Batman

DC League of Super-Pets sera le prochain film de la franchise, basé sur l’équipe Légion des Super-Animaux, avec Jared Stern responsable de la réalisation et du scénario. Il s’agit d’une comédie animée par ordinateur en 3D qui comprend un large éventail de voix, mais certaines n’avaient pas encore été révélées dans quels rôles elles allaient être. Enfin, dans les dernières heures, il a été confirmé que Keanu Reeves fera la voix de Batman.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Lorsque la Ligue des Justiciers est capturée par Lex Luthor, le chien de Superman, Krypto, forme une équipe d’animaux de compagnie dotés de super pouvoirs : un chien doté d’une force surnaturelle nommé Ace, un cochon nommé PB, qui peut atteindre des dimensions géantes, une tortue nommée Merton, qui devient extrêmement rapide, et un écureuil nommé Chip, qui acquiert des pouvoirs électriques ».

En plus de Reevesau casting sera également Dwayne Johnson (Krypto), kevin cerf (as), vanessa bayer (PB), natasha lyonne (Merton), diego lune (Ébrécher), Jean Krasinski (Superman) et Marc Brun (Lex Luthor), entre autres. DC League of Super-Pets devrait sortir sur grand écran 20 mai 2022 et, comme cela arrivera avec homme chauve-sourissera disponible sur le service de streaming hbo max 45 jours plus tard.

