En photos: les missions spatiales de l’astronaute d’Apollo 11 Michael Collins

L’astronaute d’Apollo 11 Michael Collins a vécu une vie incroyablement colorée et aventureuse; de sa naissance à Rome à ses premiers travaux dans le programme Gemini de la NASA et à son vol historique et pivot autour de la lune.

Collins est décédé à 90 ans après une longue bataille contre le cancer, ont rapporté sa famille et la NASA mercredi 28 avril. L’astronaute a commencé sa carrière dans l’armée de l’air après avoir obtenu son diplôme de West Point. Il a ensuite servi comme officier de vol d’essai expérimental avec l’Armée de l’air, enregistrant 5000 heures de vol. Pilote accompli, il a été sélectionné comme l’un des troisièmes groupes d’astronautes de la NASA en 1963 et a servi de pilote de réserve pour la mission Gemini 7 dans le cadre du programme Gemini de l’agence.

Il a servi comme pilote pour Gemini 10 en 1966 avant d’être choisi comme pilote du module de commande pour Apollo 11, la première mission d’atterrissage lunaire de l’histoire. Alors qu’il ne marchait pas sur la lune avec Apollo 11, Collins a transporté l’équipage en toute sécurité vers, autour et en arrière de la lune, rencontrant en toute sécurité les deux marcheurs de la lune Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Alors que des gens du monde entier pleurent sa mort et célèbrent sa vie, nous réfléchissons à la vie de Collins à travers les photographies qu’il a prises et les images de lui au fil des ans, de ses jours avec Gemini à Apollo 11 et plus encore.

L’ère des Gémeaux

Image 1 sur 7 (Crédit d’image: NASA) L’astronaute Michael Collins vérifie une caméra avant de se lancer avec Gemini 10. Image 2 sur 7 (Crédit d’image: NASA) L’astronaute Michael Collins est dans une combinaison spatiale à l’intérieur d’un vaisseau spatial pendant la mission Gemini 10 de la NASA. Image 3 sur 7 (Crédit d’image: NASA) L’astronaute Michael Collins mène une activité de formation sur l’évacuation de l’eau pour le vol spatial Gemini 10 de la NASA. Image 4 sur 7 (Crédit d’image: NASA) Les astronautes Michael Collins (à gauche) et John W. Young (à droite) à bord du Motor Retriever de la NASA lors d’une activité de formation sur l’évacuation de l’eau. Image 5 sur 7 (Crédit d’image: NASA) Les astronautes Michael Collins (à gauche) et John W. Young (à droite) s’habillent pendant le compte à rebours du vol spatial Gemini 10 de la NASA. Image 6 sur 7 (Crédit d’image: NASA) L’équipage de la mission Gemini 10 de la NASA, les astronautes Michael Collins (au premier plan) et John W. Young (en arrière-plan) se préparent pour le lancement. Image 7 sur 7 (Crédit d’image: NASA) L’équipage du Gemini 10, les astronautes John W. Young (à gauche) et Michael Collins (à droite), prennent le petit-déjeuner avant le lancement.

L’ère Apollo

Image 1 sur 6 (Crédit d’image: NASA) Dans cette image, l’astronaute d’Apollo 11 Michael Collins a capturé la Terre avec les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin dans le module lunaire. Collins a pris cette photo alors que le module lunaire Apollo 11 « Eagle » retournait au module de commande, le 21 juillet 1969. Image 2 sur 6 (Crédit d’image: NASA) L’astronaute Michael Collins porte sa combinaison spatiale lors d’une dernière vérification du système de communication avant de monter à bord de la mission Apollo 11, le 16 juillet 1969. Image 3 sur 6 (Crédit d’image: NASA) L’astronaute Michael Collins semble parler de son gant de combinaison spatiale avec le technicien de la NASA Joe Schmitt avant le lancement d’Apollo 11. Image 4 sur 6 (Crédit d’image: NASA) Le commandant d’Apollo 11, Neil Armstrong (à droite), salue le chemin du lancement avec un autre membre de l’équipage Michael Collins (à gauche). Image 5 sur 6 (Crédit d’image: NASA) L’astronaute Michael Collins est photographié à l’intérieur d’une maquette du module de commande Apollo avant le vol Apollo 11. Image 6 sur 6 (Crédit d’image: NASA) L’équipage d’Apollo 11 sourit en quarantaine après leur mission. De la gauche, les astronautes Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin.

La vie plus tard

Image 1 sur 2 (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA) L’équipage d’Apollo 11 rencontre le président Barack Obama. De la gauche, les astronautes Buzz Aldrin, Michael Collins et Neil Armstrong. Image 2 sur 2 (Crédit d’image: Frank Michaux / NASA) L’astronaute Michael Collins (à droite) et le directeur du centre spatial Kennedy de la NASA Bob Cabana (à gauche) se serrent la main au complexe de lancement 39A à l’occasion du 50e anniversaire du lancement d’Apollo 11, le 16 juillet 2019.

