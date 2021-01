En photos: le booster Crew-1 Falcon 9 de SpaceX revient au port

CAP CANAVERAL, Floride – Ce qui pourrait bien être le booster SpaceX Falcon 9 le plus cendré à ce jour est revenu à terre ici à Port Canaveral après avoir cloué un huitième lancement et atterrissage record la semaine dernière. Mais vous souvenez-vous du booster Falcon 9 « le plus ivre », qui est rentré à la maison assez éméché après une promenade venteuse vers le rivage?

SpaceX F9 B1051.8 est revenu à Port Canaveral après son 8e lancement, déploiement et atterrissage de la 17e mission #Starlink. J’adore le caractère des missions sur le booster mais je dois admettre que c’est de loin le plus sale (Sooty) de l’histoire. #SpaceX #SpaceXFleet #NASA @elonmusk pic.twitter.com/82cD6i2h7R24 janvier 2021

Le booster historique Crew-1 de SpaceX est rentré dans le port ressemblant à la tour penchée de Pise le 19 novembre 2020, après avoir livré avec succès quatre astronautes dans l’espace quelques jours auparavant.

Le booster Crew-1, connu sous le nom de B1061 par SpaceX, semblait être en bon état après avoir glissé sur le pont du drone de la société «Just Read the Instructions», qui a été soumis à des vents violents et à une mer agitée sur le chemin du retour. port après que le Falcon 9 a atterri sur l’océan Atlantique.

Bien qu’il soit fixé au pont du gigantesque navire par un petit robot appelé « octagrabber », le booster se penchait légèrement alors qu’il retournait au port.

En supposant que tout se passe comme prévu et que le booster passe les inspections après vol sans problème majeur, SpaceX prévoit de réutiliser le booster pour lancer la prochaine mission Crew Dragon vers la Station spatiale internationale, Crew-2, qui devrait décoller dans le courant du printemps. Ce vol marquera la première mission de l’équipage SpaceX à voler avec un booster Falcon 9 réutilisé et une capsule d’équipage Dragon. (La NASA a précédemment annoncé qu’elle autorisait SpaceX à réutiliser le matériel pour les missions d’équipage.)

Le tout nouveau booster a décollé du Kennedy Space Center de la NASA le 15 novembre, puis a atterri sur « Just Read the Instructions » environ 9,5 minutes plus tard. La vidéo en direct de l’atterrissage, capturée par l’énorme navire, semblait montrer le premier étage du Falcon 9 se posant carrément sur le pont du navire, stationné dans l’océan Atlantique à plus de 500 kilomètres au nord-est de Cap Canaveral.

Mais au moment où la fusée est arrivée à Port Canaveral quatre jours plus tard, le propulseur avait une inclinaison notable et l’une de ses quatre jambes d’atterrissage semblait suspendue au bord du pont du navire, tandis qu’une autre jambe d’atterrissage semblait être soulevée du pont. .

SpaceX a déjà déchargé le propulseur et le ramènera dans les installations de la société à la station de la Force spatiale de Cap Canaveral. Il subira un processus d’inspection approfondi avant d’être remis en rotation.

La société s’est fortement appuyée sur sa flotte de propulseurs éprouvés en vol cette année, ce qui a permis à SpaceX de décoller plus de 20 missions cette année. La NASA a récemment déclaré qu’elle permettrait à SpaceX d’utiliser des boosters éprouvés en vol pour transporter ses astronautes dans l’espace, en commençant par la mission Crew-2.

Ce vol pourrait décoller dès mars et l’agence a annoncé qu’elle le ferait sur le même booster que Crew-1. Cela signifie que la NASA espère vraiment que B1061 pourra voler à nouveau. Il n’y a aucune indication visible que le maigre du booster affecterait sa capacité à être réutilisé pour la mission Crew-2, mais il doit encore passer par le processus d’inspection pour en être sûr.

La NASA a d’autres options disponibles si nécessaire, car SpaceX a le choix entre une flotte de fusées vétérans, y compris le booster qui a lancé le satellite d’observation de la Terre Sentinel-6 pour la NASA le 21 novembre. Ce lancement a été lancé depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. . Comme prévu, le rappel a atterri sur la terre ferme environ neuf minutes plus tard.

