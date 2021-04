En photos: La mission Expedition 64 à la Station spatiale internationale

L’expédition 64 vers la Station spatiale internationale a commencé en octobre 2020 avec seulement trois membres d’équipage à bord du laboratoire en orbite. À la fin de la mission de six mois, 10 membres d’équipage vivaient et travaillaient ensemble à la station spatiale.

Les trois membres d’équipage d’origine – l’astronaute de la NASA Kate Rubins et deux cosmonautes russes, Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov – sont arrivés à la station spatiale dans leur vaisseau spatial Soyouz MS-17 le 14 octobre 2020. Le trio a passé une semaine à travailler en tant que membres de Expedition 63 avant le départ et le retour de l’équipage du Soyouz MS-16 sur Terre, marquant le début officiel de l’Expédition 64. Ryzhikov a pris le commandement de l’astronaute de la NASA et de l’Expédition 63 Cmdr. Chris Cassidy.

Quatre membres d’équipage supplémentaires de l’Expédition 64 sont arrivés le 17 novembre 2020 avec la mission Crew-1 de SpaceX – le premier vol opérationnel d’un vaisseau spatial Crew Dragon avec des astronautes à bord. Les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker et l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi sont arrivés dans l’équipage Dragon « Resilience ».

Trois autres membres d’équipage – l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei et les cosmonautes russes Oleg Novitsky et Piotr Dubrovnik – ont rejoint l’expédition 64 avec l’arrivée du vaisseau spatial Soyouz MS-18, le 9 avril 2021.

L’expédition 64 se termine officiellement le 16 avril, lorsque le vaisseau spatial de l’équipage Soyouz MS-17 reviendra sur Terre avec Rubins, Ryzhikov et Kud-Sverchkov. Walker a temporairement pris le commandement de la station spatiale le 15 avril; elle devrait revenir sur Terre avec le reste des astronautes de l’équipage 1 le 28 avril 2021.

Découvrez les astronautes et cosmonautes de l’Expédition 64 en action sur ces photos de leur mission dans l’espace.

(Crédit d’image: NASA)

L’équipage Expedition 64, composé de sept membres, pose pour un portrait à l’intérieur du laboratoire Kibo de la Station spatiale internationale, le 6 janvier 2021 (avant l’arrivée du Soyouz MS-18, le nombre de membres d’équipage est passé à 10.

Dans la rangée du bas à gauche se trouvent l’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes de Roscosmos Sergey Ryzhikov et Sergey Kud Sverchkov. Dans la rangée du haut se trouvent l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi et les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker.

(Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls)

Le commandant du Soyouz MS-18 Oleg Novitskiy (en bas) et les ingénieurs de vol Mark Vande Hei (au centre) et Piotr Dubrovnik agitent la vague de la rampe de lancement avant de monter à bord de leur vaisseau spatial au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan le 9 avril 2021.

(Crédit d’image: NASA TV)

L’équipage de la station nouvellement agrandi de 10 membres se réunit dans le module de service de Zvezda pour une cérémonie d’accueil avec les membres de la famille et les responsables de la mission sur Terre, le 9 avril 2021.

En rapport: L’équipage du Soyouz MS-18 se lance dans la station spatiale 60 ans après le premier vol spatial habité

(Crédit d’image: NASA)

Soichi Noguchi et Kate Rubins travaillent à la configuration d’un bouclier anti-rayonnement pour les dortoirs temporaires, que la NASA appelle le Crew Alternate Sleep Accommodation (CASA).

Une expédition de station spatiale typique implique six membres d’équipage vivant et travaillant dans l’espace à la fois, mais cette NASA s’attend à avoir bientôt 11 personnes au laboratoire en orbite lorsque la mission Crew-2 de SpaceX arrivera avec quatre autres passagers.

(Crédit d’image: NASA)

Le 5 avril, l’équipage de quatre personnes du Crew Dragon « Resilience » de SpaceX a sauté dans leur vaisseau spatial et a chevauché pendant qu’il manoeuvrait robotiquement de son port d’amarrage à un autre port de la Station spatiale internationale pour se préparer aux prochaines missions Crew Dragon.

Histoire complète: Les astronautes déplacent la capsule SpaceX vers un nouveau port d’amarrage pour la première fois avant l’arrivée de l’équipage de la station spatiale

(Crédit d’image: NASA)

L’astronaute de la NASA Mike Hopkins sent les plantes poussant à bord de la Station spatiale internationale.

(Crédit d’image: NASA)

L’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi est photographié à l’intérieur de l’observatoire Cupola de la Station spatiale internationale, le 29 mars 2021.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Le 17 février 2021, le navire de ravitaillement russe Progress 77 s’approche de la Station spatiale internationale, vu du véhicule SpaceX Crew Dragon.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Le 9 février 2021, le commandant Sergey Ryzhikov de Roscosmos utilise l’unité de rendez-vous télé-robotique (TORU). Le TORU manœuvre le vaisseau spatial russe vers le port d’amarrage.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Travaillant sur les composants hydroponiques de l’étude sur la gestion de l’eau des plantes, Michael Hopkins, astronaute de la NASA et ingénieur de vol Expedition 64, explore le maintien des plantes en microgravité.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

L’ingénieur de vol de l’Expédition 64 Kate Rubins travaille sur la combustion avancée dans les expériences de microgravité (ACME). Rubins supprime le matériel de recherche et remplace les équipements pour soutenir les études d’efficacité énergétique, de pollution et de sécurité incendie dans ACME.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Soichi Noguchi, astronaute de la JAXA, effectue la maintenance de l’équipement de combinaison spatiale américaine dans le sas Quest, le 3 février 2021.

(Crédit d’image: NASA)

L’astronaute de la NASA Victor Glover vu lors d’une sortie dans l’espace le 27 janvier 2021. En tout, les astronautes de l’Expédition 64 ont effectué un total de six sorties dans l’espace pour effectuer la maintenance et les mises à niveau de la station spatiale, y compris de nouveaux panneaux solaires.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Le 4 février 2021, à l’intérieur du module de laboratoire japonais Kibo, Kate Rubins de la NASA pose avec deux assistants robotiques AstroBee. Les AstroBees sont en cours de test pour naviguer et manœuvrer de manière autonome à l’intérieur du laboratoire en orbite.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Le 4 février 20201, Shannon Walker, ingénieur de vol pour l’expédition 64, mène des recherches sur la technologie des structures capillaires. La recherche explore les mélanges de fluides et de gaz et pourrait conduire à des systèmes de survie légers et plus fiables pour les missions futures.

(Crédit d’image: Victor Glover / Twitter

Les astronautes qui vivent et travaillent sur la Station spatiale internationale ont posé pour qu’une photo de fête sonne dans la nouvelle année alors que 2020 devenait 2021. L’astronaute de la NASA Victor Glover a partagé la photo sur Twitter avec la légende « Que Dieu vous bénisse et cette nouvelle année! Je prie pour une force, une compassion et une vérité renouvelées et que nous pouvons tous être entourés de famille et d’amis … »

(Crédit d’image: NASA Johnson)

À des kilomètres au-dessus de la mer de Chine méridionale, le parc national de l’atoll de Dongsha, en République de Chine, brille de mille feux sur cette image de l’ISS prise le 26 janvier 2021.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Le lever du soleil à l’horizon de la Terre offre une vue imprenable depuis la Station spatiale internationale le 3 février 2021. L’ISS était au large des côtes du sud du Chili, à environ 271 miles au-dessus de l’océan Pacifique.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Le 1er février 2021, les aurores boréales au-dessus de la côte de l’Atlantique Nord, près de Terre-Neuve-et-Labrador, offrent une lueur verte époustouflante, vue depuis la Station spatiale internationale.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

À bord de l’ISS le 1er février 2021, les coéquipiers de l’Expédition 64 – Soichi Noguchi, Michael Hopkins, Shannon Walker et Victor Glover – se préparent pour la prochaine sortie dans l’espace avec des protocoles de pré-respiration. L’exercice est une prévention pour les «virages».

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Les astronautes de la NASA Michael Hopkins (hors cadre) et Victor Glover se préparent pour une sortie dans l’espace. Glover attache des attaches de sécurité et du matériel.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Le 28 janvier 2021, Shannon Walker et Michael Hopkins, astronautes de la NASA lors de l’expédition 64, examinent des échantillons de feuilles poussant à l’intérieur du laboratoire européen Columbus et la clé essentielle des futures missions humaines: l’agriculture spatiale.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

À plus de 400 km au-dessus d’Atlanta en Géorgie, la lune gibbeuse croissante plane juste en dessous du vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon. Le vaisseau spatial est amarré au module Harmony le 26 janvier 2021.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

À l’intérieur du sas Quest, une paire de combinaisons spatiales américaines attend la prochaine sortie dans l’espace. Les combinaisons sont entourées d’une variété de matériel le 28 décembre 2020.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

Alors que l’équipe se prépare pour la première sortie dans l’espace de 2021, Victor Glover et Michael Hopkins de la NASA, en costume et Kate Rubins de la NASA et Soichi Noguchi de la JAXA, posent pour une photo.

(Crédit d’image: NASA Johnson)

En préparation de la première sortie dans l’espace de 2021, Sergey Kud-Sverchkov de Roscosmos et Sergey Rhzhikov rejoignent Victor Glover et Michael Hopkins de la NASA pour une photo le 27 janvier 2021.