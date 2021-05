En période de pandémie, comment organiser sa journée?

Réunions, appels téléphoniques, feuilles de calcul, budgets, projets, briefings, délais … Est-il difficile de rester disposé et de gérer autant de travail?

Votre journée de travail ne doit pas être une torture. De manière simple, il est possible de prêter attention à toutes les tâches quotidiennes avec qualité de vie et bien-être.

L’amélioration des performances ne doit pas être une activité stressante. Afin de produire plus et avec qualité, il est important de maintenir l’objectif, la concentration et l’organisation.

Nous avons séparé cinq conseils qui vous aideront à organiser votre emploi du temps, à réaliser des activités agréables et aussi celles qui sont plus ennuyeuses et qui nécessitent plus de concentration. Vérifier:

Ayez toujours un agenda à proximité. Cet agenda doit toujours être organisé et mis à jour. Notez tout votre travail et vos engagements personnels. Pour les notes de travail, définissez ce qui est urgent ou en retard. Vérifiez cet horaire quotidiennement dès que vous arrivez au travail.

Conseil: Lors de l’organisation de l’ordre du jour, rappelez-vous: il est important de garder les espaces libres, imprévus, des changements de délais et des réunions d’urgence peuvent survenir à tout moment.

La priorité est ce qui doit être fait immédiatement et ne peut être laissé qu’après. Lorsque vous arrivez au travail, faites la liste de vos activités et tâches, en définissant le degré d’importance de chacune. Planifiez le temps qu’il vous faudra pour exécuter chacun d’eux, il est important d’organiser vos horaires en fonction de cette planification.

Conseil: Vos priorités doivent respecter vos horaires de travail. Ne programmez pas d’activités pendant votre pause déjeuner ou avant et après les heures.

Le téléphone portable a-t-il sonné ou ce message est-il arrivé sur le groupe WhatsApp? Avant de tout laisser tomber et de vous occuper de vos affaires personnelles, il est important de terminer l’activité que vous effectuez. Utilisez la technologie à votre avantage, fixez des heures pour lire les messages personnels, consultez les médias sociaux et échangez ce message avec des amis du groupe.

Conseil: Pendant les heures de travail, il est important d’aérer un peu la tête, mais veillez à ne pas en faire trop. Le temps passé sur Twitter, Facebook, téléphone portable et autres peut être cruellement manqué à la fin de la journée.

Avoir une pincée toujours à portée de main est essentiel pour rendre la routine de travail plus légère et plus productive. Les collations saines (comme les fruits, les noix, les graines, entre autres) peuvent être une excellente option pour combattre cette faim hors du temps sans saboter le régime.

Pour garder votre concentration en plus de vous nourrir correctement, il est très important de s’étirer. S’arrêter pour étirer votre corps pendant quelques secondes peut (et beaucoup) améliorer votre productivité. Il est possible de s’étirer sans quitter son siège, assis sur sa chaise, étirer ses bras, ses jambes, faire pivoter ses épaules et ses poignets.

Conseil: Si vous pouvez enlever vos chaussures pendant quelques minutes, en plus de fournir une ventilation des pores, le fait d’enlever vos chaussures crée une délicieuse sensation de confort et de bien-être.

Être toujours disponible n’est pas toujours une bonne affaire. Lorsque vous êtes toujours disponible, cela laisse de la place aux interruptions qui peuvent gêner et retarder votre flux de travail. Lorsque nous arrêtons une activité au milieu, nous finissons souvent par perdre le fil. Pour revenir au rythme, plusieurs fois, cela prend du temps. Ne vous inquiétez donc pas de dire non dans certaines situations. Savoir dire n’est pas indispensable pour que vous puissiez gérer toutes les tâches et activités que vous avez préalablement programmées.

Conseil: Vous n’êtes pas obligé de dire non à tout. Lorsqu’il s’agit de refuser ou d’accepter une tâche qui ne figure pas sur votre liste, il est essentiel de prêter attention au degré d’importance. Certaines activités qui apparaissent à la dernière minute doivent être effectuées même si la routine est légèrement désorganisée. Apprenez à gérer vos priorités et passez des journées de travail beaucoup plus légères et plus productives. Avoir une routine organisée, une alimentation équilibrée et une vie saine est très important. Suivez nos conseils et augmentez vos revenus pendant les heures de travail, après tout, personne ne veut avoir à faire des heures supplémentaires tous les jours, non?

