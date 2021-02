En notre nom propre: nous convertissons 45secondes.fr …

Beaucoup de choses ont changé au magazine 45secondes.fr au cours des six dernières années. Cependant, une chose est restée en grande partie la même. Le look de notre site. Exactement cela fait actuellement l’objet d’une refonte générale. Mais ne vous inquiétez pas: 45secondes.fr reste 45secondes.fr.

Cherchez-vous de nouveaux articles sur 45secondes.fr? Pendant au moins quelques jours, il n’y en aura pas. Parce que la rédaction fait une pause et laisse les techniciens courir. Nous travaillons à fond en arrière-plan lors d’un déménagement et vous voulons dans la semaine à venir présenter notre nouveau design. Dès lors, il y aura des nouvelles et d’autres articles du monde de la technologie.

À quoi s’attendre …

En bref, il existe de nombreuses raisons pour la mise à niveau de la conception. Il faut imaginer: différents programmeurs ont notre magazine développé depuis de nombreuses années. C’est une bonne chose, mais en attendant, le système sur lequel 45secondes.fr est construit ressemble à ceci:

Avec le nouveau design, nous avons également un nouveau départ technique. Et quelques nouvelles fonctionnalités, avec lequel nous pouvons rendre nos articles encore meilleurs et plus beaux pour vous. Vous l’aimerez sûrement.

Quiconque nous visite fréquemment l’a déjà remarqué: ce n’est pas seulement le magazine qui fait l’objet d’une mise à jour. Même notre boutique a après des années déjà reçu une cure de jouvence. En termes de conception comme de personnel, nous avons considérablement augmenté et reconstruit ici afin de vous fournir un service encore meilleur.

Quoi qu’il en soit: le look qui définit 45secondes.fr restera avec vous. À ce stade, je ne révélerai pas ce qui sera nouveau en détail. Où est la surprise? Rendez-vous le 23 février. Être curieux.