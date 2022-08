En moins de 60 jours, la sortie du jeu d’Elden Ring sur YouTube a été l’une des sorties de jeu les plus réussies de tous les temps, avec 3,4 milliards de vues sur YouTube

Avec plus de 3,4 milliards de vues de vidéos au cours de ses 60 premiers jours, Anneau d’Elden est rapidement devenu l’un des lancements de jeux vidéo les plus populaires sur YouTube.

3,4 milliards de personnes ont regardé Elden Ring au cours des deux premiers mois après sa sortie, dépassant les 1,9 milliard de téléspectateurs de GTA 5, selon les données.

Cette comparaison est injuste car YouTube s’est développé depuis la sortie de Grand Theft Auto en 2013, tandis que Red Dead Redemption 2 (2018), sorti beaucoup plus récemment, a atteint 1,4 milliard, rendant le succès d’Elden Ring très évident.

YouTube Gaming ne considère peut-être pas cela comme le plus grand lancement de jeux de l’histoire, mais il est évident que À partir du logicielLe chef-d’œuvre du monde ouvert de a considérablement relevé la barre pour les futurs jeux YouTube.

Let Me Solo Her, qui a vaincu à plusieurs reprises le boss le plus difficile du jeu et gagné une épée réelle, a également été reconnu par l’équipe de développement.

Let Me Solo Her est peut-être le héros le plus connu d’Elden Ring. Les vidéos liées à Let Me Solo Her sur YouTube Gaming ont amassé près de 25 millions de vues.

Le statut d’Elden Ring en tant que véritable phénomène de jeu est encore mis en évidence par tout cela. C’était l’un des jeux qui s’est vendu le plus d’exemplaires en peu de temps que tout autre dans l’histoire récente des États-Unis et de l’Europe, avait l’un des plus grands nombres de joueurs simultanés sur Steam et avait certaines des meilleures critiques de tous les temps.

La revue 10/10 l’a décrit comme un chef-d’œuvre et a déclaré que «c’est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux en monde ouvert auxquels j’ai jamais joué. Elden Ring est un jeu que nous considérerons comme un jeu qui a fait progresser un genre, tout comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild avant lui.

