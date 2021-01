En mode électrique. Opel prépare le retour de l’acronyme OPC… à Mokka-e

Sur les traces d’autres constructeurs, Opel se prépare à récupérer ce qui est son acronyme le plus sportif, OPC ou VXR sur les marchés de la conduite à droite, cette fois et pour la première fois, pour une application dans un modèle électrique: le Mokka- et OPC. Et, avec une arrivée prévue, déjà pour 2022.

Synonyme d’Opel Performance Center, l’acronyme OPC a, jusqu’à aujourd’hui, chez Opel, le même poids que les acronymes GTI pour les autres marques et fabricants.

Jusqu’à présent utilisée uniquement sur les modèles à moteur thermique, la marque Rüsselsheim se prépare, maintenant et pour la première fois, à attribuer cet emblème important à un modèle 100% électrique – le Mokka-e.

Toujours dans ce cas, dans le but de différencier ce qui deviendra la version plus sportive du petit crossover, le boîtier ne fait que changer de forme car, selon certaines informations, la future Opel Mokka-e OPC ne devrait enregistrer aucune augmentation de puissance. Mais oui, il maintiendra le système de propulsion actuel avec 136 ch de puissance et 260 Nm de couple, qui comprend également une batterie lithium-ion de 50 kWh, garantissant des autonomies d’environ 320 kilomètres.

Ainsi, des différences par rapport à la version standard, un peu plus qu’une suspension et une direction révisées, de nouveaux pare-chocs, un becquet de toit, des jantes nouvellement conçues, des sièges avant sport, des finitions spécifiques et des graphiques personnalisés, à la fois dans le système d’infodivertissement et dans le tableau de bord d’instruments.

« Nous avons l’intention de présenter une nouvelle version Mokka VXR / OPC début 2022, entraînée par un moteur électrique », a déclaré le directeur de Vauxhall au Royaume-Uni, Stephen Norman, dans un communiqué au britannique AutoExpress. Ajoutant que «au cas où vous vous poseriez déjà des questions sur la vitesse et l’accélération maximales, je voudrais répondre, tout de suite, que les valeurs que nous annonçons actuellement sont déjà largement suffisantes. Cependant, il est également vrai que nous pouvons ajouter des performances par d’autres moyens ».

D’ailleurs, malgré les modestes changements au début, Norman est convaincu que l’Opel Mokka OPC présentera un niveau de performance supérieur à celui attendu par n’importe qui ». Défendant, même, que le modèle sera «une proposition de performance, au sens le plus noble du terme, et non une voiture ordinaire à accélérer».

Le Mokka-e

« Ce ne sera pas une proposition qui puisse être gênée par n’importe quelle gamme ST, venant d’un de nos rivaux », promet le même responsable.

OPC également en Corsa, Astra… et Vivaro

Incidemment, en plus du Mokka, la Corsa-e, un modèle basé sur la même plate-forme crossover, devrait recevoir une version OPC, tout comme la nouvelle génération Astra et même le fourgon électrique Vivaro-e.

Opel Corsa-e 2019

Dans le cas d’Astra, les rumeurs indiquent qu’elle recevra non pas un système de propulsion 100% électrique, mais une solution hybride rechargeable, chargeant quelque chose comme 304 chevaux. En d’autres termes, une augmentation d’environ 50 ch, par rapport à sa rivale Volkswagen Golf GTE.

