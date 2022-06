En manque d’inspirations pour la fête des Pères ? Voici nos meilleures idées !

Le 19 juin prochain, nous célébrerons, comme chaque année, l’amour inconditionnel que nous portons à nos Pères. Lors de cette fête, il est toujours coutumier d’offrir un, ou plusieurs cadeaux à son paternel. C’est un évènement que l’on a tendance à oublier, alors il y a toujours un délai très court pour chercher quel cadeau à offrir. Vous n’avez toujours aucune idée ? Alors, vous êtes tombés au parfait endroit. Nous allons vous proposer plusieurs idées de cadeaux différents, selon le profil de votre père, dont la majorité viennent de Coque-unique, une boutique en ligne variée qui propose de très nombreux produits.

Des cadeaux originaux

Pour commencer, nous allons voir les cadeaux les plus originaux que vous pourriez offrir à votre père, à l’occasion de la fête des Pères. Si vous le connaissez bien, et qu’il présente un des deux profils que nous allons vous présenter, certains cadeaux pourraient le combler de bonheur.

Un père sportif

Tout d’abord, si votre père est un homme plutôt sportif, alors vous avez de la chance. Il y a énormément de cadeaux qui pourraient lui faire plaisir, tel que :

Des coques pour téléphones à l’égérie de joueurs, clubs et pays au choix

Un maillot de foot à personnaliser

Une gourde pour vélo

Un sifflet avec une photo personnalisable

Cela peut être une bonne idée, de, par exemple, ajouter une photo de vous et votre famille, selon le produit que vous choisirez, afin qu’il trouve dans son cadeau, une certaine intimité et proximité.

Un père sentimental

Vous avez un père plutôt sensible, qui a tendance à verser des larmes pour un rien ? Nous avons exactement ce qu’il faut, afin de le bouleverser ! En effet, les cadeaux qui jouent sur la nostalgie et les liens familiaux, sont souvent ceux qui provoquent le plus d’émotion, encore plus chez un père de famille.

Alors, pour la fête des Pères, vous allez jouer sur ce point-là, et lui offrir un cadeau avec la photo de votre choix dessus. Cela peut être une tasse pour qu’il pense à vous chaque matin, un coussin pour qu’il pense à vous chaque soir, une horloge ou une coque personnalisable. Ainsi, à toute heure de la journée, vous effleurerez l’esprit de votre paternel.

Des cadeaux utiles

Si vous pensez que votre père préfèrerait avoir un cadeau qui lui serait très utile, c’est parfait. Qui a dit que l’utilité et l’originalité ne pouvaient pas fonctionner de paire ? Selon, encore une fois, le profil de votre père, il y a de nombreux cadeaux originaux et utiles, qui pourraient vous intéresser.

Un père geek

Cela est peu commun, surtout s’il est âgé, mais, qui sait, votre père est peut-être un geek. Dans ce cas-là, il y a plusieurs produits que vous pourriez lui offrir.

Une batterie externe de secours, avec une photo de votre choix imprimée dessus, pourrait être parfaite. On sait que la plupart des geeks ne se limitent pas aux jeux de consoles, et d’ordinateurs, mais sont également sur téléphones. Après une utilisation trop importante, en fin de journée, une batterie externe pourrait grandement lui venir en aide.

Une clé USB avec une photo de votre choix serait aussi une bonne idée, d’une capacité de 8 à 16 Go, selon ses besoins. Enfin, un tapis de souris XXL, également personnalisable, pourrait lui faire plaisir s’il a tendance à passer des heures devant son PC.

Un père bricoleur

Enfin, nous allons voir les cadeaux utiles et sympas que vous pourriez offrir à votre père, si celui-ci est un amateur de bricolage. S’il est souvent dans votre jardin, ou sur le toit de votre maison, pourquoi ne pas offrir un mètre personnalisable, avec une photo de vous et lui, pour ajouter un côté nostalgique ? S’il aime s’occuper des fleurs, un pot de fleur avec une photo personnalisable, pourrait aussi être une très bonne idée. Ainsi, il verrait ses fleurs préférées, germer et pousser dans un espace qu’il aime, soit vous, son enfant.

Voilà, désormais, vous connaissez tout sur les meilleurs cadeaux à offrir à votre paternel, durant la fête des Pères qui approche à grands pas. N’hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne, Coque-unique, afin de pouvoir dénicher le meilleur cadeau pour la fête des Pères. Bonne recherche et bons achats !