En mai, nous aurons une annonce de Judgment avec une nouvelle vidéo

Profitant de sa sortie sur PS5, SEGA a fait un compte à rebours avant l’annonce du jugement.

Aujourd’hui était le jour choisi pour le lancement du spin-off Yakuza sur PlayStation 5. Ce n’est cependant pas la seule chose que SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio nous avaient préparée. Bien au contraire. Les deux sociétés nous ont informés que bientôt il y aura une annonce de Judgment.

La façon de le faire a été à travers un nouveau site Web qui a un compte à rebours (qui vaut la redondance). Cette fois, son URL est la date qui coïncide avec la fin de ce compte à rebours. Ce jour sera le 7 mai prochain.

Nous pouvons y accéder en plusieurs langues. Parmi eux, l’anglais, le français et le nôtre, l’espagnol. Mais il y en a plusieurs autres. Japonais, italien, allemand, chinois traditionnel et simplifié et coréen. Dans tous, nous arrivons au même point: un grand panneau qui dit «Jugement Jour»Et cela nous donne la date et l’heure de sortie de cette annonce. Dans le cas de l’Espagne, nous l’aurons à 16h00 dans l’après-midi du même jour.

À ce moment-là, nous pouvons voir la vidéo que nous avons ci-dessous et sur laquelle nous pouvons cliquer pour nous rappeler que nous sommes très oublieux.

Qu’est-ce qui sera annoncé ce jour-là? Eh bien, cela reste à voir. Mais tout indique qu’il pourrait y avoir une suite avec plus d’histoire et de nouveaux éléments. Et, rappelez-vous, Judgment est un jeu qui sort de la saga Yakuza et est situé à Kamurocho, Toky0. Le monde du crime organisé japonais continue d’avoir un attrait et il semble que SEGA sait comment en profiter.

Quels sont vos paris, coupable?