En la Mira : un thriller psychologique avec Nicolás Francella qui vous déstabilise

Jouer avec la patience d’une personne est quelque chose qui peut parfois avoir des conséquences et c’est exactement ce que Ricardo Hornos et Carlos Gil montrer dans leur nouveau film sur le regard. Protagonisée par Nicolás Francella, qui donne vie à Axel, un jeune homme cool, détendu et calme, ce film arrive aujourd’hui, 28 avril, dans tous les cinémas argentins. Bien que plus tard sera publié sur HBO Max dans le monde entier pour tous ceux qui souhaitent en profiter.

sur le regard C’est un de ces films qui surprend partout où on le regarde. C’est parce qu’au-delà du fait qu’avec son intrigue il est catalogué comme un thriller psychologiqueéchappe complètement au cliché. Du début à la fin, il montre une vision totalement différente de la façon dont la fatigue et les mauvais traitements peuvent affecter les décisions de certaines personnes. « La patience a une limite« , est le slogan du film et, sans aucun doute, il convient parfaitement.

Au début du film, une journée type à Buenos Aires est décrite où, clairement, tout va mal : aux températures élevées classiques de l’été de Buenos Aires, s’ajoutent l’humidité, les coupures de courant et, bien sûr, le trafic. Une journée commune à laquelle tout habitant de cette ville peut déjà se sentir identifié, mais quand Axel apparaît, tout change. Le personnage de Nicolas Francella Il fait partie de ces hommes qui vivent plongés dans un monde qui leur est propre. Inconscient des problèmes quotidiens, il se réveille le matin avec une copine qu’il n’aime pas trop, le message de l’amant avec une photo suggestive et prêt pour la luxure.

ET, Nicolas Francella a trouvé la formule parfaite pour montrer cette version de personnes qui semblent ne pas exister dans la célèbre « ville de la fureur ». Il est heureux, calme et ne s’étouffe pas ou ne s’étouffe pas lors d’un voyage au travail qui peut être stressant pour toute personne de Buenos Aires. En fait, gardant son sang-froid, il commence sa journée de travail normalement, jusqu’à ce que quelque chose change tout. Le dernier appel de la journée au centre d’appels où il travaille est passé par un homme qui s’identifie comme Figueroa Mont et complique le départ d’Axel du bureau.

C’est là que Francella commence à montrer une version complètement différente de son personnage et dans laquelle elle surprend complètement. Fini ce garçon calme et charismatique parce que sa personnalité doit changer radicalement pour faire face à quelqu’un qui le menace. Utilisant une psychologie magnifique, l’acteur a montré sa meilleure version et a montré qu’il avait tout le talent nécessaire pour ce type de rôle. Ce travail de sur le regard C’est son premier rôle principal et, sans aucun doute, il a su se montrer à la hauteur d’un personnage aussi difficile.

D’autre part, la participation de Émilie Attias Oui Paula Récale premier étant l’amant d’Axel et le second la petite amie officielle, sont également un point en faveur pour sur le regard. Les deux font un travail qui mérite d’être applaudi, en particulier Attias qui a un personnage qui prend une tournure complètement inattendue dans l’intrigue. Dès le premier instant, le spectateur peut se connecter avec les sentiments des deux, mais étonnamment, Emilia parvient à décevoir en même temps lorsque son vrai moi est connu.

En outre, la participation spéciale de Gabriel el Puma Goity a donné à ce blockbuster argentin un assaisonnement spécial. L’acteur est l’un des meilleurs de sa génération et personne ne doute que, pour cette raison, pour le rôle de ce film, il ne surprend pas, mais il le fait si bien qu’il finit par générer une sorte d’amour/haine chez les spectateurs. .

Mais, au-delà de ses acteurs, Richard Corne Oui Carlos Gil ont pu poser un cadre dramatique dans lequel la tension et l’humour croissent à la même vitesse. De plus, le fait que tout se passe dans le même espace (tout le film se déroule dans le centre d’appels) et en une seule période de temps, rend le suspense encore plus grand. Les enchevêtrements dans lesquels Axel s’embarque pour garder le silence sur ce qui se passe non seulement avec Figueroa Mont, mais aussi avec sa petite amie et amante, sont autant de sujets que les réalisateurs ont su parfaitement gérer pour attirer l’attention du public presque immédiatement. .

