En juin, un tribunal de l’Ontario a accordé à Destiny 2 Bungie la demande de déterminer qui était derrière une série d’intimidations et de harcèlements

Luca Leone, joueur de Destin 2, est la cible d’un procès de plusieurs millions de dollars intenté par Bungie pour avoir triché, éludé les restrictions et menacé le personnel du studio :

Il a une fois implicitement menacé de « commettre un incendie criminel » au siège social de Bungie en disant au studio de « garder vos portes fermées » à un moment donné, par exemple.

Cependant, un jugement rendu par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, au Canada, en juin, montre clairement à quel point ces menaces étaient sérieuses et comment elles allaient bien au-delà des railleries et des « blagues » ordinaires.

De nouvelles informations troublantes sur la nature des attaques, qui ont commencé plus tôt en juin après que les membres du personnel de Bungie ont tweeté une publicité pour Destiny 2 mettant en vedette le streamer Twitch Uhmaayyze, sont incluses dans la décision du 15 juin, qui exigeait qu’une société appelée TextNow fournisse le vrai nom de un utilisateur qui avait menacé Bungie.

Selon le juge de la Cour supérieure Fred Myers, « peu de temps après [the Bungie post]plusieurs employés de Bungie ont commencé à recevoir des messages vocaux et des SMS sur des lignes téléphoniques personnelles non répertoriées en utilisant à plusieurs reprises l’épithète raciste connue sous le nom de « N-word ».

Sur la ligne téléphonique du propriétaire ce soir-là, un appelant s’identifiant comme « Brian » a laissé un message vocal. Brian a demandé à Destiny 2 d’inclure une scène ou un contenu téléchargeable (DLC) pour le « N-word kill », s’adressant à l’employé par son nom.

« Peu de temps après, il a rappelé et s’est présenté comme un utilisateur d’un réseau social d’extrême droite connu pour diffuser des contenus interdits sur les réseaux sociaux grand public. Il a réitéré sa demande pour le DLC « N-word slaying » de Destiny 2. «

Plusieurs messages vocaux avec des épithètes homophobes et raciales du même numéro ont été laissés à un autre travailleur.

C’est horrible, mais les attaques contre le travailleur spécifique de Bungie sont devenues plus flagrantes.

À l’aide du téléphone de Leone, quelqu’un a apporté une pizza à la résidence du travailleur, démontrant qu’il connaissait les adresses de l’employé et de son partenaire, et a laissé un message vocal leur souhaitant « Profitez de votre pizza ». Leone a ajouté un tweet avec une photo de l’identifiant Bungie du travailleur et les mots « n’est pas sûr ».