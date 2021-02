En informatique quantique, ce n’est pas seulement le matériel qui compte; le logiciel est crucial et Microsoft permet déjà de tester gratuitement sa plateforme quantique

La dépendance qui existe entre le matériel et le logiciel dans le domaine de l’informatique quantique est essentiellement la même avec laquelle nous sommes tous familiers dans le domaine de l’informatique classique. Dans ce dernier cas, le matériel est le substrat physique sur lequel fonctionnent nos systèmes d’exploitation et nos applications, et il est donc essentiel. Mais sans logique, sans logiciel, le matériel est inutile. Avec l’informatique quantique la même chose arrive.

Actuellement, plusieurs groupes de recherche intégrés dans des entreprises telles qu’IBM, Google, Intel ou Honeywell, entre autres, font un effort très important pour développer davantage le matériel informatique quantique. Son objectif à court terme est de faire des qubits de meilleure qualité, et, par conséquent, plus stable, dans le cadre du chemin à parcourir pour réaliser des processeurs quantiques avec une plus grande puissance de calcul. Avec plus de qubits.

Pour que l’informatique quantique continue à se développer et nous aide à résoudre certains des défis auxquels l’humanité est confrontée, il est nécessaire d’investir des ressources à la fois dans le matériel et les logiciels.

En plus de travailler sur le raffinement des qubits, les chercheurs développent systèmes de correction d’erreurs qui nous garantissent que les résultats que nous donnent les ordinateurs quantiques sont corrects, ainsi que de nouveaux outils qui nous permettent de contrôler les qubits avec plus de précision et d’effectuer des opérations plus logiques avec eux. L’effort qui est fait dans ce domaine est très nécessaire, mais celui qui est réalisé dans le domaine du logiciel ne l’est pas moins.

Certaines des entreprises que j’ai mentionnées ci-dessus, ainsi que d’autres, dont Microsoft, développent des plates-formes de développement conçues pour mettre les outils dont elles ont besoin entre les mains des chercheurs. concevoir de nouveaux algorithmes quantiques. Son but est de nous aider à résoudre les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre avec les supercalculateurs classiques les plus puissants que nous ayons actuellement.

Microsoft autorise déjà les tests gratuits de sa plateforme d’informatique quantique

La conception d’un algorithme quantique est extrêmement complexe. Et mettre en place les outils nécessaires pour que cela soit possible l’est également. C’est précisément là que Microsoft s’inscrit. Et c’est que la société de Redmond dispose d’une plateforme d’informatique quantique dans le Cloud appelée Azure Quantum qui cherche à aider les développeurs à faire face la transition vers la programmation quantique de manière plus fluide et en les abstractionant autant que possible de la complexité du matériel en dessous.

L’architecture Azure Quantum est similaire à Azure dans le but de rendre la transition de l’un à l’autre aussi fluide que possible

L’une des clés d’Azure Quantum est que son architecture est similaire à celle d’Azure, le service de cloud computing «classique» de Microsoft. Les développeurs qui connaissent Azure ne font pas beaucoup d’efforts pour mettre la main sur Azure Quantum en raison de sa similitude, même si, oui, ils doivent inévitablement savoir les rudiments de l’informatique quantique.

Un autre ingrédient essentiel de cette recette est Q #, un langage de programmation open source conçu pour développer et exécuter des algorithmes quantiques. Ce langage est intégré au kit de développement QDK de Microsoft et a hérité des structures logiques de Python, C # et F # dans le but de le rendre un peu plus facile pour les programmeurs qui connaissent ces derniers langages.

Les utilisateurs de la plate-forme informatique quantique de Microsoft ont également accès au matériel quantique de Honeywell, IonQ ou Toshiba, entre autres sociétés qui travaillent dans ce domaine avec celles de Redmond.

Ce qui nous a amenés ici, c’est que Microsoft a annoncé aujourd’hui que la plate-forme Azure Quantum est disponible gratuitement de chercheurs, développeurs et intégrateurs de systèmes travaillant dans le domaine de l’informatique quantique. Et cela signifie qu’ils ont accès à la fois au kit de développement QDK et au matériel et à la bibliothèque de ressources qui composent l’écosystème informatique quantique de Microsoft.

Nous ne connaissons pas encore les détails de cette initiative, nous ne savons donc pas pendant combien de temps les chercheurs pourront utiliser les ressources Microsoft sans se soucier de leur coût, mais il ne fait aucun doute que tout projet qui encourager la recherche en informatique quantique c’est bienvenu. Viennent de Microsoft ou de toute autre entreprise. Dans cette discipline, il y a trop à faire pour rater une occasion comme celle-ci.

Plus d’informations | Microsoft