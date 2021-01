En hausse de 400% et non en Bitcoins: les actions de GameStop montent en flèche en raison (en partie) du sous-crédit des investisseurs

GameStop est une chaîne de magasins bien connue vendant des jeux vidéo, des consoles et des accessoires, et ces derniers temps, elle n’a pas passé un moment particulièrement agréable. Une action valait 62,11 € en 2007, mais en mars 2020, il a atteint son plus bas niveau: 3,50 €.

Il ne semblait pas que son cours allait trop changer, mais jusqu’à présent cette année l’action vaut 90 € (avec des pics de 160) et a augmenté de 400%. Derrière cette croissance folle, il y a apparemment des investisseurs dans un sous-crédit appelé WallStreetBets, qui ont voulu montrer qu’il est possible de faire faire à la bourse des choses très étranges.

La magie et le danger des positions courtes

Comme rapporté dans Wired, la marche de GameStop semblait celle d’une entreprise en déclin inexorable. Les téléchargements numériques n’aident pas et une pandémie non plus ce qui a empêché de nombreuses personnes de se rendre dans leurs magasins pour acheter des jeux.

Curieusement, tout a un peu changé lorsque Ryan Cohen, le fondateur d’un magasin de nourriture pour animaux en ligne, Chewy.com, acheté un grand nombre d’actions et a fait pression sur ses managers pour qu’ils renversent la situation.

Ses critiques et suggestions ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd, et en fait GameStop a décidé d’incorporer Cohen et deux de ses collègues de Chewy rejoignaient le conseil d’administration. L’objectif: renflouer l’entreprise avec un accent clair sur une bien meilleure version en ligne de leurs magasins.

Cela a fait croître à nouveau les actions de manière significative et, à la fin de 2020, elles ont atteint 18,84 €. L’avenir s’annonçait prometteur pour cette entreprise, ce qui posait un problème majeur: allait causer d’énormes pertes à ceux qui avaient pris des positions courtes (court-circuit) et ils parieraient que l’action GameStop continuerait à valoir de moins en moins d’argent.

Cela a créé un cercle vicieux dangereux: les investisseurs de ce type ont commencé à acheter des actions à des prix de plus en plus élevés pour couvrir ces positions courtes. Soudain, il y avait de la fièvre pour acheter de plus en plus d’actions Mais ceux qui ont continué à se positionner short ont également continué à agir car il y avait encore des gens qui pensaient que GameStop allait finir par tomber plus tôt que tard.

WallStreetBets et le pouvoir des masses d’investissement

Dans tout ce processus, il y avait un protagoniste inattendu et potentiellement dérangeant. C’était WallStreetBets, un subreddit avec plus de 2 millions de membres qui prétend avoir entraîné des «rallyes» ou des fièvres d’achat et de vente d’actions qui ont grimpé en valeur (ou diminué) grâce aux actions collectives de ses membres.

C’est précisément ce qui est arrivé à GameStop: un investisseur en court-circuit nommé Andrew Left. un d sur Twitter que plus tard il expliquerait pourquoi les actions (qui étaient à 41 €) allaient bientôt tomber à 20 €, et quelques jours plus tard, il a créé un compte parallèle expliquant que le précédent avait tenté d’être piraté. Il a également souligné que une « foule en colère qui possède ces actions il a passé les 48 dernières heures à commettre plusieurs crimes. «

La vérité est qu’il existe des tensions entre les investisseurs comme Left et ceux qui font partie du sous-reddit de WallStreetbets, et cette tension a mis en évidence un phénomène qui avait déjà été expliqué par des analystes dans le passé: «le marché sera guidé par un flux de capitaux, et pas pour l’essentiel. » Ou ce qui est pareil: peu importe l’action et l’entreprise qu’ils représentent ou le produit qu’ils ont derrière, car suffisamment d’investisseurs en investissant suffisamment d’argent pourront le faire monter ou descendre de manière significative.

La vérité est que sur la chaîne WallStreetBet Discord, des émojis de roquettes montent et des appels à acheter des actions de GameStop sont apparus vendredi dernier. Les membres de cette communauté semblaient répondre, car le stock est passé à 60 € il y a à peine une semaine, il était de 20 €. Ce jour-là, 194 millions d’actions ont été transférées, 12 fois plus que le volume habituel traité pour cette société.

Jaime Rogozinski, fondateur du sous-reddit mais qui n’a eu aucune relation avec lui depuis un an, a expliqué cela aux membres de cette communauté « la négociation d’actions est comme un jeu vidéo« .

Cet utilisateur a expliqué que le subreddit en tant que tel « a vraiment commencé comme un mème. Là, ils prennent une valeur, s’amusent avec, publient des images, des vidéos et des chansons amusantes à ce sujet ou autre. GameStop a commencé comme un mème, mais ils l’ont porté à un autre niveau« .

Bien que la pertinence de l’implication de ce sous-crédit ne soit pas claire – il y a probablement d’autres facteurs impliqués. la vérité est que son impact semble évident. En fait, de nos jours, d’autres sociétés comme AMC, Blackberry ou Nokia semblent connaître des situations similaires.

La volatilité, semble-t-il, n’est pas qu’une affaire de bitcoin et de crypto-monnaies, et des phénomènes comme celui-ci semblent indiquer clairement même les entreprises traditionnelles peuvent être exposées aux mouvements boursiers stupéfiants (et désastreux / bénéfiques) pour les investisseurs.

