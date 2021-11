En guerre avec Marvel : cet acteur a de nouveau durement critiqué le MCU pour son personnage

Asmodee Dice Master - MDM5 - Booster Civil War (VF)

la guerre des des aura lieu !nretrouvez spiderman, mary jane, tante may et ghost rider dans ce nouveau set de marvel dice masters ! recrutez et dirigez une equipe de super-heros, mesurez-vous a drautres joueurs et decidez du destin du monde. grace au systeme dice master, vos heros sont representes par des des et des cartes.na chaque tour, vous piocherez et lancerez ces des, qui seront autant de ressources disponibles. utilisez-les pour acheter davantage de des, envoyer vos heros sur le terrain, detruire lradversaire a grand renfort de super-pouvoirs et plus encore !ncollectionnez les des et les cartes de vos super-heros favoris et nroubliez pas : le premier a perdre tous ses points de vie mord la poussiere !ncontenunun booster contient 2 cartes de personnages et 2 des