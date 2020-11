En France ils révèlent la raison pour laquelle l’entraîneur du PSG ne garde pas le nombre de « boss » Leonardo

Le magazine France Football a publié la curieuse situation que Thomas Tüchel a vécue au Borussia Dortmund et qu’il cherche désormais à éviter au PSG

Le finaliste de la UEFA Ligue des Champions de la saison dernière et constamment sur la corde raide pour être aux commandes du Paris Saint-Germain, l’entraîneur Thomas TüchelIl s’est foutu alors qu’il était encore au Borussia Dortmund, une situation qui semble avoir causé une sorte de «traumatisme» chez le stratège allemand.

Selon le magazine France Football, c’est à cause de ce traumatisme que Tüchel n’a pas le numéro de téléphone de Léonard, Directeur du PSG, sur son propre mobile.

Thomas Tüchel et Leonardo avec le PSG Getty Images

Tüchel a envoyé un message avec des critiques sévères à Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund. Le problème est que le coach s’est envoyé le message à lui-même Zorccomme il pensait l’avoir envoyé à Olaf Meinking, une sorte de « manager personnel » du coach.

Fait intéressant, un an plus tard, Tüchel il a été congédié de son poste à Dortmund. Cette fois, l’Allemand a peur de commettre la même erreur au Paris Saint-Germain et laisse le contact de Léonard une part.

La presse française a rapporté que le directeur sportif de la PSG sonde le mercato des directeurs techniques et envisage un remplaçant Tüchel dans le futur. Début octobre, les deux ont échangé des déclarations en public après que l’entraîneur allemand ait indiqué que l’équipe actuelle était de qualité inférieure à la précédente, qui n’était pas d’accord avec Leonardo.

« Nous n’aimons pas cette déclaration. Personnellement, je ne l’aime pas, et le club ne l’aime pas. Nous vivons tous dans une situation très, très grave (pandémie), pas seulement dans le football. Nous n’aimons pas le fait que nous ne comprenons pas le moment. Je n’ai pas compris la déclaration. Voyons ce que nous pouvons faire en interne. Le club est très clair. Si quelqu’un n’est pas content, nous en parlerons, pas de problème », a déclaré le directeur, qui même avec les désaccords a déjà nié publiquement qu’il envisageait renvoyer l’entraîneur.