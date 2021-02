En forme de blason. Peugeot présente une nouvelle image de marque

Dans une année où elle fête ses 171 ans depuis sa fondation, en 1850, Peugeot dévoile, ce jeudi 25 février 2021, son nouveau et plus récent logo: un blason orné d’une tête de lion. Ce qui, ajoute le constructeur dans un communiqué, cherche à démontrer, également, la montée en puissance du positionnement de la marque.

Nouvelle interprétation plus audacieuse, reprise des rédacteurs du Peugeot Design Lab, le studio Global Brand Design de la marque française, ce nouveau blason devient ainsi le 11e logo que Peugeot arbore depuis sa création en tant qu’entreprise. Et dans ce dernier cas particulier, la création cherche, aussi et selon le constructeur automobile, à annoncer un positionnement plus qualitatif et élégant pour la marque elle-même.

Évolution naturelle de la rénovation complète que la marque opère sur ses modèles, le nouveau manteau cherche, ainsi, à se montrer en adéquation avec la nouvelle ligne de produits, succédant à une solution qui est restée dans les propositions de la marque, au cours des 11 dernières années. .

Il faut rappeler que la présentation de ce nouveau logo intervient également à un moment où Peugeot s’apprête à inaugurer une nouvelle gamme de véhicules, dirigée par la nouvelle Peugeot 308, qui s’accompagne également de l’inauguration d’un nouveau site Internet, comme ainsi que la naissance du nouveau géant de l’automobile, Stellantis – un constructeur automobile issu de la fusion entre le français PSA et l’italo-américain Fiat Chrysler Automobiles, et qui, avec un total de 20 marques dans son portefeuille, devrait faire quatrième constructeur automobile au monde.

Soucieuse d’impliquer ses clients, actuels et futurs, dans l’univers de la marque, Peugeot lance également la campagne «Les Lions de notre temps». Avec lequel la marque entend inciter les consommateurs à reprendre le contrôle de leur bien le plus précieux: le temps. Pour le transformer en «temps de qualité, plus expérientiel, plus riche».

Aussi pour pouvoir découvrir ce qu’est la marque Peugeot, le constructeur automobile présente une nouvelle collection mode de vie, composé de vêtements, maroquinerie, accessoires de mode, accessoires électroniques, arts de la table, papeterie, emballages et miniatures, entre autres produits, le tout en ligne avec la nouvelle identité désormais révélée.

